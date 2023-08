Construtora lança empreendimento em Águas Claras, DF

A Soltec Engenharia promoveu um evento de lançamento de um novo empreendimento imobiliário em Águas Claras, região administrativa do Distrito Federal. Ao longo de todo o sábado (1º de julho), o encontro reuniu dezenas de convidados, entre público e corretores parceiros, no stand de vendas do Unité, na Rua 24 Sul.

O bairro de Águas Claras foi criado em dezembro de 1992, a partir da Lei n.º 385, com o objetivo de viabilizar o metrô como uma proposta racional de ocupação do solo e expansão ordenada de Brasília. Segundo a Administração Regional de Águas Claras, o projeto seguiu os princípios arquitetônicos contemporâneos de funcionalidade, conforto e harmonia visual.

Com pouco mais de trinta anos de existência, Águas Claras é um dos principais canteiros de obras do país, contando com uma série de construtoras que atuam no desenvolvimento da cidade, que se tornou centro de debates e conferências sobre urbanismo no Brasil.

Wilson Charles, especialista imobiliário da Soltec Engenharia, observa que Águas Claras é um dos bairros mais valorizados de Brasília. “Cada vez mais, compradores e investidores vêm priorizando a compra de imóveis situados nas principais áreas de Águas Claras”, diz ele. “A proximidade de vias de acesso, centros comerciais, parques e uma ampla variedade de serviços tem sido um elemento cada dia mais considerado, inclusive para o nosso lançamento”, acrescenta.

Ainda segundo Charles, a facilidade de locomoção e o rápido acesso ao metrô e às avenidas Araucárias e Castanheiras é um componente que tem sido cada dia mais buscado pelas pessoas interessadas em morar ou investir na região.

O especialista imobiliário da Soltec Engenharia destaca que, em geral, os empreendimentos imobiliários de Águas Claras como o Unité buscam atender ao interesse de quem prioriza uma variedade de opções de lazer. “Os lançamentos imobiliários destinados ao público de alto padrão devem oferecer diferenciais como piscinas, espaço fitness, salão de festas, churrasqueiras, workstations e brinquedoteca, entre outros”, afirma.

Fundada em 1984, a Soltec Engenharia ampliou sua participação no setor de construção civil de Brasília a partir do ano de 1997, passando a atuar na área de incorporação imobiliária. Ao longo deste período, foram entregues mais de 4.800 unidades na capital federal.

Com o lançamento do Residencial Unité, a Soltec Engenharia busca reforçar seu objetivo de oferecer projetos de alto padrão que atendam às necessidades e expectativas dos compradores e investidores.

