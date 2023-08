Hospital Nereu Ramos dá início a projeto pioneiro para garantir a segurança dos pacientes durante o uso de medicamentos

O Hospital Nereu Ramos (HNR), de Florianópolis, deu início a um projeto piloto pioneiro: a Reconciliação Medicamentosa. A ação começou a ser desenvolvida no dia 29 de agosto e visa aprimorar a segurança dos pacientes durante o uso de medicamentos por meio da revisão e atualização das informações sobre os tratamentos.

A Reconciliação Medicamentosa é um processo que busca evitar erros de medicação, interações prejudiciais entre medicamentos e outros problemas associados ao uso de fármacos.

“Nosso principal objetivo com a Reconciliação Medicamentosa é garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes. Para isso, coletamos informações detalhadas sobre todos os medicamentos em uso, comparamos essas informações com prescrições e históricos, identificando e corrigindo discrepâncias. Além disso, promovemos uma comunicação eficaz entre profissionais de saúde e pacientes, visando à adesão ao tratamento”, afirma Alexandra Morais de Alexandri, chefe técnica da farmácia do HNR.

O projeto piloto iniciou na unidade de internação DIP II do Hospital Nereu Ramos e será estendido gradualmente a todas as unidades de internação da instituição.

Uma etapa crucial do processo é a anamnese farmacêutica, que envolve a avaliação da medicação de uso contínuo e do estado geral do paciente por meio de um formulário específico. Isso permitirá uma compreensão mais completa do quadro de saúde do paciente e possibilitará a identificação de eventuais riscos relacionados ao uso de medicamentos.

