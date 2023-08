Governador participa do ato de início da construção de usina de biometano em Triunfo

Leite destacou o papel do Estado na construção de um ambiente favorável para que investimentos como esse se estabeleçam no RS -Foto: Gustavo Mansur/Secom

O governador Eduardo Leite participou, nesta quarta-feira (30/8), em Triunfo, do evento que marcou o início da construção da primeira unidade de uma usina de biometano da empresa Bioo. A secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, também esteve presente.

A planta está sendo construída ao lado do Polo Petroquímico de Triunfo e produzirá bioprodutos a partir do tratamento de resíduos orgânicos agroindustriais, com investimento de R$ 200 milhões da empresa.

A usina gerará biometano, CO2 para a indústria alimentícia e fertilizante orgânico, com capacidade de tratamento de mais de 600 toneladas de resíduo por dia, com produção diária de 30 mil m³ de biometano, 40 toneladas de CO2 alimentício e 120 toneladas de fertilizantes.

Em sua fala durante o evento, o governador disse que é papel do Estado proporcionar um ambiente favorável para que investimentos como esse se estabeleçam no Rio Grande do Sul.

“Esse é um investimento para ser celebrado, que vai gerar cerca de 300 empregos em Triunfo e que se viabiliza na esteira de um esforço do governo”, disse Leite. “Temos a política estadual de biogás, a chamada pública para a aquisição de biometano, lançada em 2020, e uma série de decisões do Estado na direção de fomentar esse setor e reforçar o compromisso com a sustentabilidade e a geração de emprego e renda.”

A Bioo é uma sociedade da EB Capital3 com a Sebigás Cótica. A planta de Triunfo, por meio da Sebigás Cótica, já possui contrato firmado com a Sulgás para fornecimento do biometano produzido. O produto será injetado diretamente na rede de gasodutos da distribuidora de gás canalizado.

A Sulgás e a Sebigás Cótica firmaram o primeiro contrato para o suprimento de biometano do Rio Grande do Sul em dezembro de 2021, antes da transferência do controle da empresa para a iniciativa privada. O acordo entre as duas empresas foi resultado da chamada pública para aquisição de biometano, lançada em 2020.

A unidade deve entrar em operação até o fim de 2024 e o contrato com a Sulgás tem previsão inicial de vigência de 10 anos, a contar do início do fornecimento.

Programa Biogás-RS

Lançada no âmbito do programa Avançar na Sustentabilidade, a iniciativa é executada em parceria com o Badesul e tem como objetivo fomentar a cadeia de biodigestores e proporcionar o tratamento adequado para os resíduos orgânicos do agronegócio.

A contrapartida do Estado no programa Biogás-RS é de R$ 50 milhões de abatimento nos juros bancários do Badesul, com limite de até R$ 500 mil por projeto. O valor máximo financiado por projeto é de R$ 2,5 milhões.

O edital da primeira fase foi aberto pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, em setembro de 2022, para cadastro público de empresas e de profissionais habilitados à elaboração e execução de projetos técnicos, estudos de viabilidade econômica, prestação de serviços e assistência técnica em sistemas de produção de energia elétrica a partir de biogás.