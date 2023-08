Estado lança campanha de doação de órgãos e tecidos O Amor Vive durante espetáculo no Mirage Circus

A campanha “O Amor Vive” reuniu integrantes do governo com o ator Marcos Frota no Mirage Circus -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

A magia do circo e a alegria da arte circense propiciaram o cenário perfeito para falar de amor, solidariedade e empatia. Para despertar a atenção do público para a causa da doação de órgãos e tecidos, o governo do Estado lançou, na tarde desta segunda-feira (28/8), no Mirage Circus, em Porto Alegre, a campanha O Amor Vive. A campanha nasceu no meio do picadeiro, lembrando que o maior espetáculo é o da vida. Com cores e luzes vibrantes, o cenário de encantamento e fantasias lançou holofotes sobre uma poderosa mensagem de humanidade.

O evento contou com a presença do vice-governador Gabriel Souza, das secretárias da Saúde, Arita Bergmann, e de Comunicação, Tânia Moreira, e do proprietário da casa, o ator Marcos Frota. Além de autoridades do Poder Executivo, também participaram do lançamento representantes do Legislativo, do Judiciário e da Defensoria Pública do Estado.

As secretárias Tânia e Arita com o ator Marcos Frota no lançamento da campanha -Foto: Gustavo Mansur/Secom

O vice-governador Gabriel Souza destacou a importância da união dos Poderes em benefício da causa. “Esta é uma pauta de todos nós e, com esta campanha, esperamos que mais gaúchos informem a sua vontade aos seus familiares, garantindo mais uma chance a quem está na fila de espera por um transplante”, afirmou.

Parceiro e apoiador da ação, Marcos Frota foi designado embaixador da campanha. Em temporada na capital gaúcha, o Mirage Circus ofereceu uma sessão extra e gratuita, na tarde desta segunda, para que a campanha fosse lançada. Com a casa cheia, a tenda do circo ficou pequena para tanto entusiasmo. Entre acrobacias e malabarismos, shows de palhaços e trapezistas, as atrações envolveram a plateia, arrancaram gargalhadas e proporcionaram muita diversão.

“Queremos diminuir a fila de espera por transplantes no país inteiro. Nasce em Porto Alegre essa campanha de solidariedade. O amor vive e pulsa e precisa estar presente mais do que nunca”, ressaltou Frota.

No início do evento, o vice-governador também manifestou a gratidão do governo do Estado ao artista. “Nosso muito obrigado pelo empréstimo da sua imagem, de forma totalmente voluntária, para este movimento pela vida", disse Gabriel.

A secretária Arita falou sobre o propósito da campanha. "Se quisermos falar de amor, temos que falar de doação de órgãos. Queremos agradecer a todos que colaboraram para que pudéssemos sensibilizar a comunidade gaúcha sobre a importância do ato de doar órgãos, que salva vidas. Queremos diminuir a angústia das pessoas em lista de espera", afirmou.

A secretaria Tânia apresentou o vídeo da campanha que será veiculado em televisão e redes sociais -Foto: Gustavo Mansur/Secom

A secretaria Tânia apresentou o vídeo da campanha que será veiculado em televisão e redes sociais e também manifestou seu agradecimento: "Eu preciso fazer alguns agradecimentos a todos que doaram o seu tempo e o seu trabalho para ajudar na conscientização e no aumento do número de doadores".

A ocasião reuniu pacientes transplantados, pessoas que se encontram na lista de espera e outros convidados envolvidos com a causa, como o médico Fernando Luchese e a presidente da Associação Nacional de Pré e Pós-Transplantados, Maríndia Lahm.

O Amor Vive

O lançamento da campanha O Amor Vive abre as celebrações do Setembro Verde, mês dedicado à temática. A data de 27 de setembro marca, anualmente, o Dia Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos.

A iniciativa do Estado visa mobilizar a sociedade, ampliar a conscientização sobre o tema e incentivar a doação de órgãos e tecidos, na busca pela diminuição da listade espera por transplantes.

A campanha também reforça a importância de que aqueles que desejam se tornar doadores após a morte devem conversar com seus familiares sobre o assunto e deixarem clara a intenção de realizar esse gesto solidário.

Campanha nas mídias

A campanha O Amor Vive será veiculada em televisão e redes sociais. Além de um vídeo gravado com o ator Marcos Frota, que participou sem a cobrança de cachê, serão divulgados cards para conscientização da população sobre o tema. A ideia é que as entidades parceiras também possam compartilhar e divulgar o conteúdo até depois do mês de setembro, quando a temática é trabalhada nacionalmente.

Números

No Rio Grande do Sul, em 2023, a doação de órgãos aumentou 36%, em relação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e agosto de 2023, foram registrados 424 transplantes de órgãos e, até julho deste ano, 795 transplantes de tecidos (córneas, ossos e pele). Os transplantes de rim (306) e de fígado (85) foram os dois tipos com maior número de procedimentos realizados.

De janeiro a julho de 2023, 441 doadores efetivos de órgãos para transplantes foram registrados pela Central Estadual de Transplantes do Estado. Esse número poderia ser maior, se possíveis doações não fossem negadas pelas famílias de potenciais doadores que apresentam morte encefálica, condição essencial para doação.

Lista de Espera

O Estado tem hoje mais de 2.700 pessoas aguardando um transplante. Atualmente, 1.307 estão na lista para receberem um novo rim. Em segundo lugar vem o transplantes de córneas, com 1.202 pessoas na fila de espera.