Governador participa da cerimônia de 163 anos do Hospital Santo Antônio de Blumenau

Fotos: Eduardo Valente/Secom

Na manhã desta segunda-feira (28), a direção do Hospital Santo Antônio promoveu uma cerimônia que marca o aniversário de 163 anos da unidade hospitalar de Blumenau no Vale do Itajaí. A solenidade contou com a presença do governador Jorginho Mello, do prefeito Mário Hildebrandt, pacientes, funcionários, parceiros e membros da comunidade.

O Governador Jorginho Mello elogiou o papel vital desempenhado pelo Hospital Santo Antônio na prestação de cuidados médicos exemplares à comunidade. “O Hospital Santo Antônio é um símbolo de serviço dedicado e cuidado excepcionais, e seu impacto é profundamente sentido em toda a região do Vale do Itajaí. E hoje estamos aqui reforçando nosso compromisso com a instituição para melhorias como a construção da estrutura para a realização de ressonância magnética na própria unidade, sem que o paciente precise ir fazer esse exame fora do hospital”, destacou o governador.

Durante a sua participação, o governador frisou que, por meio de convênio celebrado com o Hospital, o Estado vai repassar R$ 5 milhões para a compra do equipamento de ressonância magnética. A previsão é de que os atendimentos comecem a ser realizados no hospital a partir de fevereiro de 2024. Atualmente, os exames de ressonância magnética são realizados fora do Santo Antônio.

Foto: Reprodução/Secom SC

O Gerente Geral do Hospital, Rafael Bertuol, compartilhou um pouco sobre a história da unidade de saúde e destacou também a importância da instituição para a região. “O Hospital Santo Antônio recebe, diariamente, milhares de pacientes de Blumenau e de toda a região, desempenha um papel de centro de referência regional, totalmente equipado e preparado para cuidar e acolher os pacientes que precisam de tratamento, nas diversas especialidades que atendemos. Hoje, não apenas celebramos nosso glorioso passado, mas também antecipamos o futuro e agradecemos a Blumenau e região por confiarem continuamente em nosso trabalho”, ressaltou Bertuol.

A cerimônia também fez homenagens aos jubileus que completaram entre 10 e 45 anos de trabalho na instituição e para os presidentes que trabalharam de forma voluntária nesses últimos anos. A celebração do aniversário também incluiu homenagens a ex-presidentes do Conselho Curador da Fundação Hospitalar de Blumenau, colaboradores e médicos que serviram ao hospital por décadas.

Por meio da Política Hospitalar Catarinense (PHC), o Governo de Santa Catarina realiza a cada mês o repasse de R$ 1.650.000,00 para custeio da unidade. Atualmente, 90% dos atendimentos no Hospital Santo Antônio são pelo SUS.