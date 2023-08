Polícia Militar e SC Transplantes viabilizam transporte de coração para procedimento em Blumenau

Com agilidade e trabalho integrado, SC Transplantes e Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) cumpriram a missão de transportar um coração captado em Tubarão, para Blumenau. A PM foi acionada nesta sexta-feira, 25, e realizou a operação de apoio por meio do Batalhão de Aviação. A equipe médica também foi transportada no voo.

De acordo com a Polícia Militar, em aproximadamente 45 minutos os profissionais de saúde e o órgão já estavam no hospital onde o receptor aguardava para os procedimentos.

Foto: Reprodução/Secom SC

Importante frisar a importância do transporte aéreo nesses casos já que, por solo, levaria aproximadamente 5 horas, o que inviabilizaria toda a missão já que um coração possui tempo de isquemia de 4 horas.