Mutirão da Saúde: Hospital Universitário Santa Terezinha realiza primeiras cirurgias de alta complexidade em ortopedia

O Hospital Universitário Santa Terezinha (HUST), de Joaçaba, iniciou neste mês as primeiras cirurgias de Alta Complexidade em ortopedia após receber a habilitação da Secretaria de Estado da Saúde. A unidade atende pacientes da região do Meio Oeste de Santa Catarina. Foram realizadas três cirurgias de Artroplastia Total Primária do Joelho, e já estão previstas as primeiras cirurgias de quadril.

“Todo o esforço é para ampliar o acesso dos pacientes às cirurgias eletivas. O número de hospitais habilitados e autorizados a realizar os procedimentos está aumentando e isso significa tirar as pessoas da fila de espera e devolver a qualidade de vida para quem aguarda tanto tempo por uma cirurgia”, destaca o governador Jorginho Mello.

A secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, explica que ampliar as cirurgias ortopédicas é um grande desafio. “Estruturamos a Política Estadual de Alta Complexidade em Ortopedia, buscando uma maior oferta de serviços. Somente neste ano, chegamos a 12 novas unidades autorizadas a realizar esses procedimentos”, enumera.

As cirurgias foram realizadas nos dias 18 e 23 de agosto. Além dos procedimentos, já foram atendidos no ambulatório de ortopedia 66 pacientes, que agora estão realizando os exames e consultas pré-cirúrgicos. Os primeiros procedimentos de quadril estão programados para os dias 26 e 30 deste mês.

A unidade também é referência em oncologia na região, o diretor do hospital, Jovani Antônio Steffani, explica que o hospital tem mantido a fila de cirurgias oncológicas zerada. “Nós absorvemos as altas complexidades das cirurgias de ortopedia, estamos mantendo a fila zerada para as cirurgias oncológicas. Inclusive auxiliamos em outras especialidades, como dermatologia, para municípios de diferentes regiões. Da mesma forma, ocorre com a neurocirurgia. Esse alinhamento entre o governo do estado, suas políticas, os prestadores de serviços e os municípios é algo que nos enche de orgulho e demonstra que estamos no caminho certo”’, afirma.

Unidades com habilitação Estadual

Hospital Regional Araranguá – Araranguá;

Hospital Oase – Timbó;

Hospital Beatriz Ramos – Indaial;

Hospital Bethesda – Joinville;

Hospital São Braz – Porto União;

Hospital Pequeno Anjo – Itajaí;

Hospital Divino Salvador – Videira;

Hospital do Alto Vale – Rio do Sul;

Hospital Dom Joaquim – Sombrio;

Hospital Fundação Rio Negrinho – Rio Negrinho;

Hospital Santa Terezinha – Joaçaba;

Hospital Imigrantes – Brusque





