Por bi olímpico, Ana Marcela Cunha se desafia com mudança para Itália

“Cuidar do casamento e se preocupar com outras coisas tirou um pouco do meu tempo hostil. Refresquei muito a minha mente e pude trabalhar esse outro lado [vida pessoal]. A gente vive e respira muito o esporte. Para mim, é gratificante ver o lado profissional da minha mulher dando certo, a forma como ela trabalha, tudo que tem feito. Isso foi muito bom, não só para o nosso relacionamento, mas também para nossas vida e carreira profissionais”, declarou a nadadora.

O retorno de Ana Marcela às competições se deu em maio, com um bronze na prova de 10 km da etapa de Soma Bay (Egito), da Copa do Mundo de águas abertas. Em julho, no Mundial de Fukuoka, a brasileira obteve outro bronze, nos 5 km, chegando a 16 medalhas na história da competição. Nos 10 km, que é a distância olímpica, o quinto lugar adiou o que seria uma classificação antecipada à Paris (somente as três primeiras colocadas se garantiam).

A baiana terá uma última chance de ir à Olimpíada pelo Mundial de Doha (Catar), em fevereiro. Ela precisa encerrar a prova dos 10 km entre as 13 melhores. Caso as atletas já classificadas ocupem o top-13, abrem lugar às que chegarem na sequência. A disputa feminina de águas abertas, como na masculina, tem 22 vagas, com máximo de duas nadadoras por país.