The Nature Conservancy Abre Seu Concurso Anual de Fotos de 2023

Hoje, The Nature Conservancy (TNC) anunciou que seu Concurso Mundial de Fotografia anual começará a aceitar inscrições em 30 de agosto. A competição está aberta a todos e irá aceitar inscrições até 29 de setembro. Ao inserir suas fotos mais atraentes da natureza, você pode ajudar a ampliar a mensagem de que é uma prioridade protegê-la e restaurá-la.

Enquanto a competição do ano passado quebrou recordes de participação mundial com mais de 100.000 inscrições de um total de 196 países e territórios, a versão de 2023 deste badalado evento deve ser a maior de todos os tempos. Pela primeira vez na história do concurso, o número de categorias de prêmios dobrou, de seis para impressionantes 12. A expansão dará aos fotógrafos a liberdade de definir melhor suas inscrições, além de oferecer mais oportunidades de vitória.

Em 2022, o fotógrafo chinês Li Ping levou o grande prêmio, por sua foto vencedora com a visão de um drone de uma rodovia solitária cercada em cada lado por ravinas que se estendem para fora na forma de uma árvore.

As 12 categorias deste ano são Oceanos, Pessoas e Natureza, Plantas e Fungos, Água Doce, Terras, Mamíferos, Clima, Imagens Aéreas, Insetos e Aracnídeos, Vida Subaquática, Aves e Répteis e Anfíbios. As inscrições serão avaliadas por um prestigiado grupo de jurados, incluindo o fotógrafo Javier Aznar, o fotojornalista e cineasta Morgan Heim e o fotógrafo de história natural Frans Lanting. Juntos, este grupo irá selecionar um vencedor de primeiro e segundo lugar para cada categoria, além de menções honrosas em todas as 12 categorias. O concurso irá conceder mais de US$ 25.000 em prêmios em dinheiro, incluindo um kit de câmera no valor de US$ 5.000 para o vencedor geral do grande prêmio.

Fotógrafos de todos os níveis de habilidade são incentivados a se inscrever. Todos os vencedores serão anunciados em outubro de 2023.

Acesse nature.org/photocontest para obter mais informações sobre as regras do concurso, especificações de fotos e como participar. Para ver todas as fotos vencedoras de 2022, acesse: https://www.nature.org/en-us/get-involved/how-to-help/photo-contest/2022-winners/

