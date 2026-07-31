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Full da Shopee cresce 15x e impulsiona PMEs

Solução logística combina entregas até 3 vezes mais rápidas e operação simplificada, impulsionando a expansão de empreendedores na economia digital

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
31/07/2026 às 21h00
Full da Shopee cresce 15x e impulsiona PMEs
Divulgação: Shopee

A Shopee registrou crescimento de 15 vezes no número de pedidos processados por meio de suas operações de fulfillment no último ano, consolidando o modelo como uma das principais estratégias para pequenos e médios negócios, além de grandes marcas, escalarem com eficiência.

Parte desse crescimento está associada à capacidade do Full em otimizar a experiência de compra do consumidor, garantindo entregas até três vezes mais rápidas do que os modelos convencionais. Isso acontece porque os produtos são armazenados nos centros logísticos Fulfillment da Shopee, o que reduz etapas de envio após a compra. Essa agilidade ajuda os vendedores a atender melhor às expectativas dos consumidores por entregas rápidas e confiáveis. Além da velocidade, os itens que participam do Full têm acesso a campanhas e cupons exclusivos da modalidade, entre outros incentivos, o que amplia sua visibilidade na plataforma, um fator que pode multiplicar por cinco o volume de pedidos em comparação aos produtos fora do programa.

"O Full permite que os empreendedores escalem suas vendas sem a necessidade de novos investimentos, uma vez que cuidamos do armazenamento, separação, embalagem, envio e devoluções dos produtos. Com isso, os vendedores economizam o tempo gasto no gerenciamento das atividades do dia a dia para focar em iniciativas estratégicas para o crescimento de seus negócios, como a ampliação do seu portfólio", afirma Felipe Lima, Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Operações de Fulfillment da Shopee.

Vendedores que escalam seus negócios com o Full

A Essencial Baby, loja especializada em produtos infantis e de maternidade que fatura cerca de R$ 3 milhões por mês na Shopee, é uma das vendedoras que têm visto seus negócios ganharem uma nova escala com o Full ao garantir agilidade no envio das encomendas. "Hoje a Shopee envia mais de 800 pedidos por dia da minha loja, sem que eu precise separar ou embalar. Tenho a Shopee trabalhando 24 horas, em qualquer dia da semana, para entregar o pedido ao meu cliente.", afirma Kathleen Moura, fundadora da Essencial Baby.

Já a Movelove, loja online especializada em móveis, aumentou as vendas sem ter que ampliar a sua operação proporcionalmente. Apenas entre abril e maio deste ano, a empresa registrou um crescimento de vendas de cerca de 50% e R$ 800 mil em faturamento, o maior resultado da sua história no marketplace. "O Full nos permitiu crescer de forma escalável, enquanto direcionamos nossos esforços para o desenvolvimento do negócio e para oferecer uma experiência cada vez melhor aos nossos clientes", disse Leonardo Pereira da Silva, Gestor da Operação da Movelove.

Expansão da operação

O Full vem sendo continuamente expandido pelo marketplace para atender um número cada vez maior de vendedores e ampliar a capacidade da operação. Em 2026, a Shopee inaugurou três novos centros de fulfillment, alcançando cinco unidades em operação no Brasil, localizadas em São Paulo, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Esses complexos operam integrados à malha logística robusta da Shopee, que hoje soma 26 centros de distribuição (CDs) e mais de 200 hubs de primeira e última milha, cobrindo o território nacional de ponta a ponta.

Programa de incentivos Full+

Para oferecer ainda mais oportunidades de crescimento para os vendedores, a companhia lançou em junho o Full+, programa de incentivo voltado aos participantes da modalidade. Vendedores podem receber de volta até 2 pontos percentuais na taxa de comissão em itens a partir de R$ 50. Dependendo da categoria e da faixa de participação, esse retorno pode representar até 14% de desconto sobre a comissão. O benefício é válido até dezembro de 2026.

"Para muitos pequenos negócios, esses benefícios adicionais criam mais oportunidades para reinvestir no crescimento. Isso reflete nosso compromisso em apoiar empreendedores locais, que hoje representam mais de 95% de todas as vendas realizadas na Shopee no Brasil", complementa Lima.

Atualmente, a Shopee reúne mais de 3 milhões de vendedores brasileiros e oferece um ecossistema amplo de soluções para que os empreendedores possam desenvolver seus negócios, como Shopee Ads, Shopee Lives e Shopee Vídeo. A expansão do Full fortalece essa estrutura, alinhando conveniência, confiança e alta performance logística para o e-commerce brasileiro.

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