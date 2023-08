Duas Apostas de Santa Rosa Acertam os 15 Números da Lotofácil

Boas notícias chegaram para os apostadores de Santa Rosa, localizada no Noroeste do estado. No concurso 2.889 da Lotofácil, realizado no dia 14, duas apostas da cidade tiveram a sorte de acertar os 15 números premiados. Esses felizardos irão compartilhar o prêmio máximo com outras três apostas vencedoras, recebendo cada um o valor de R$ 251.580,64.

Os números sorteados neste concurso foram: 02 – 04 – 06 – 07 – 08 – 10 – 12 – 14 – 15 – 16 – 18 – 20 – 23 – 24 – 25. A coincidência de números certeiros garantiu a esses sortudos um prêmio significativo e inesperado, que será dividido entre os cinco vencedores, incluindo as duas apostas de Santa Rosa.

