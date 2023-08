Duplicação da BR-386 Resultará no Fechamento do Posto da PRF em Lajeado

Construção da terceira via no trecho vai fechar o posto policial ( Foto: PRF/Divulgação)

A necessidade de avançar com o projeto de duplicação da BR-386 está levando ao fechamento do posto atual da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Lajeado. Localizado no quilômetro 342 da rodovia, o posto será situado a apenas 70 centímetros da futura pista, devido aos recuos necessários para a obra. Além disso, uma vala de 3 metros para escoamento de água da chuva será construída em sua frente.

Uma avaliação conjunta entre a CCR ViaSul e a superintendência da PRF no Rio Grande do Sul concluiu que a obra de duplicação causaria perturbações, como barulho, poeira, riscos à segurança e possíveis danos à estrutura do posto, prejudicando o atendimento à população local.

Diante dessas dificuldades, a unidade atual do posto da PRF será transferida para Tabaí, localizada a 44 quilômetros de distância de Lajeado. No novo local, uma base de apoio será convertida em um novo posto, equipado para atender às necessidades da população. A data exata da mudança ainda não foi determinada, mas a expectativa é de que ocorra em breve.

No entanto, a Associação Lajeadense dos Policiais Rodoviários Federais manifestou preocupações com relação a essa transferência. O Vale do Taquari é uma região com uma considerável concentração de veículos, e o posto da PRF em Lajeado desempenha um papel essencial não apenas no atendimento rodoviário, mas também como base para operações de apreensão de drogas e armas. A transferência do posto levanta questões sobre a capacidade de atendimento e a eficácia das operações na região.

