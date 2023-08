Apenados de Canoas produzirão troféus do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2023

Protótipo do troféu do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2023 -Foto: Leandro Souza/Ascom Sema

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) renovou a parceria com a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) para a confecção dos troféus do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2023. Apenados que participam da oficina de trabalho sustentável do Complexo Prisional de Canoas confeccionarão 30 peças, que serão entregues aos finalistas.



A iniciativa pretende unir as pautas ambiental e social com a utilização da mão de obra prisional na produção artística. Os troféus serão confeccionados a partir do reaproveitamento de materiais eletrônicos, que darão forma ao pássaro quero-quero, figura central da logomarca do prêmio desenvolvida pelo ilustrador Augusto Barros.

“Cada peça será única e exclusiva. O tema do prêmio deste ano valoriza as boas práticas ambientais inovadoras e positivas. Ao aproximarmos o aspecto social do ambiental, por meio da reutilização de materiais eletrônicos, reforçamos a temática de levar a inovação para todas as iniciativas do governo”, afirmou a titular da Sema, Marjorie Kauffmann.

Essa é a segunda vez que a parceria é firmada. Em 2021, primeira edição do prêmio, apenados produziram os troféus utilizando madeira de reaproveitamento. Em contrapartida, os detentos que atuarem no desenvolvimento dos troféus terão redução de um dia de pena para cada três dias de trabalho.

“Pretendemos cumprir o dever social e possibilitar a condição da dignidade humana. O trabalho dos apenados tem finalidade educativa e produtiva e, desse modo, objetivamos a sua ressocialização”, disse o administrador do complexo, Loivo Machado.

Para o titular da SSPS, Luiz Henrique Viana, o trabalho das pessoas privadas de liberdade pode impactar na mudança de suas trajetórias de vida. “Podemos oferecer a transformação ao fornecermos mecanismos para que a ressocialização de fato ocorra, e entendemos ser essa a nossa função enquanto Estado”, ressaltou.

A SSPS, por meio da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), mantém, atualmente, parcerias com mais de dez empresas privadas que investem na mão de obra do Complexo Prisional de Canoas. Cerca de 900 dos 2.380 presos do local desenvolvem alguma atividade laboral.

Homenagem

Uma das novidades do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2023 será a homenagem a grandes personalidades gaúchas da área ambiental, que darão nomes aos troféus que serão entregues aos finalistas: troféu Henrique Luiz Roessler (1º lugar), troféu José Lutzenberger (2º lugar) e troféu Magda Renner (3º lugar).

Inscrições

As inscrições do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2023 seguem até o dia 31 de agosto. O tema deste ano é Inovação ambiental no presente para o futuro.