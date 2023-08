Júri popular do acusado da chacina em creche de Saudades, SC, com forte esquema de segurança, começa nesta quarta-feira

O aguardado júri popular do acusado pela trágica chacina que vitimou três crianças e duas professoras em uma creche de Saudades, região Oeste de Santa Catarina, acontecerá a partir desta quarta-feira, 9. O julgamento será conduzido no fórum de Pinhalzinho, cidade vizinha onde ocorreu o crime, com um sistema de segurança intensificado.

O processo está previsto para começar às 8h30 e poderá se prolongar por ao menos mais um dia. A sessão será aberta e permitirá que familiares das vítimas, o público e demais interessados acompanhem o desenrolar do caso.

O homem, que encontra-se detido desde o dia da terrível chacina, enfrenta acusações de cinco homicídios e 14 tentativas de homicídio, envolvendo crianças e funcionários presentes na creche. Além das vítimas fatais, um menino, na época com 2 anos, sobreviveu após ser ferido.

A segurança do evento é uma prioridade, e as ruas ao redor do fórum estarão fechadas, reforçando a proteção. A sessão contará com sete jurados, sorteados no início da audiência, todos residentes da região de Pinhalzinho. O Poder Judiciário esclareceu que qualquer indivíduo terá a oportunidade de acompanhar o julgamento.

O local do julgamento, o salão do tribunal do júri, foi preparado para acomodar os envolvidos e interessados. Serão destinados 49 assentos aos familiares das vítimas e do réu, representantes do município de Saudades, da Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público de Santa Catarina e defesa do acusado.

O salão foi adaptado para comportar 64 cadeiras, e outras 20 serão acrescentadas nas laterais para ampliar a capacidade. A previsão é que o julgamento se estenda até a sexta-feira, 11, diante da complexidade do caso e das questões a serem tratadas durante o processo.