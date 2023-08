Caso de febre amarela em macaco bugio é confirmado em Santo Antônio das Missões

O espécie Bugio é considerado o Anjo da Guarda da Febre Amarela, pois quando detectado infecção nos animais é possível tomar providência antes de contaminar humanos ( Foto: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA)

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) confirmou a identificação de um caso de febre amarela em um macaco bugio na cidade de Santo Antônio das Missões, RS. O macaco foi encontrado já sem vida em uma área de mata em junho e o resultado conclusivo foi divulgado na quinta-feira (02/08). Este é o segundo registro de febre amarela em primatas no Rio Grande do Sul neste ano.

Diante dessa descoberta, a Secretaria Municipal da Saúde (SES) em colaboração com a Vigilância Ambiental em Saúde da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), onde está localizada Santo Antônio das Missões, realizará uma investigação detalhada no local onde o macaco foi encontrado. A equipe irá buscar por outros animais vivos ou mortos e avaliará o status vacinal da população humana que reside nas proximidades.

Apesar do caso confirmado em primatas, é importante ressaltar que desde 2009 não houve casos humanos confirmados de febre amarela no Estado. A Vigilância Ambiental em Saúde tem como tarefa investigar as mortes suspeitas de primatas, o que auxilia na identificação de áreas de risco.

Nos primeiros seis meses de 2023, foram notificadas 70 epizootias (mortes de um ou mais primatas) em 26 municípios do Estado, totalizando 73 animais mortos. Amostras foram coletadas em 66 desses casos. A presença do vírus da febre amarela foi detectada em janeiro de 2023 em Caxias do Sul (na 5ª CRS) e agora também na região das Missões.

As autoridades de saúde estão intensificando esforços para controlar e monitorar a disseminação da febre amarela na região, com medidas de investigação, prevenção e educação pública para garantir a saúde e bem-estar da população local.