Encontro Catarinense de Gestores do Turismo acontece pela primeira vez em Florianópolis

O evento, promovido pela Secretaria de Turismo, reúne representantes de todas as Instâncias de Governanças Regionais (IGRs) do Estado e agentes do setor turístico

Nos dias 8 e 9 de agosto, marcando a volta dos encontros presenciais, após dois anos de pandemia de Coronavírus, a Secretaria de Estado do Turismo vai promover um grande evento para aproximar os agentes do setor público com as Regiões Turísticas do estado. O Encontro Catarinense de Gestores do Turismo (Encagestur) 2023 será realizado no Centro Sul, em Florianópolis, e oportuniza o desenvolvimento do turismo por meio de palestras, painéis e rodas de conversa.

O evento ocorre em parceria com o 34º Encontro Catarinense de Hoteleiros (ENCATHO), maior encontro de hoteleiros do sul do país. Espera-se que o encontro movimente mais de 150 representantes do turismo e mais de 20 instituições públicas e privadas estarão presentes para fomentar a aproximação entre os setores. O Encagestur possui entrada gratuita e, com ingressos esgotados, contará com a presença de interlocutores de todas as regiões turísticas catarinenses reconhecidas pelo Governo Federal.

A abertura do evento está marcada para as 14h de terça-feira (08), e, durante o primeiro dia, gerentes da Setur, representantes da CVC, do Ministério do Turismo e Secretaria da Fazenda estarão presentes. No segundo dia, quarta-feira (09), as palestras acontecem entre 8h e 18h e contará com palestras da Secretaria de Turismo de Blumenau e Joinville, mesa-redonda com a Secretaria da Fazenda e um momento para troca de experiências com os representantes das IGRs.

O Encontro Catarinense de Gestores do Turismo segue com uma programação paralela dentro do ENCATHO. A abertura oficial do Encontro Catarinense de Hoteleiros também será na terça-feira, porém com horário previsto para 18h. O Secretário de Estado de Turismo, Evandro Neiva, estará presente na solenidade de abertura.

O 1° Encontro Catarinense de Gestores do Turismo tem como objetivo fomentar a conexão entre a Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina com os interlocutores regionais, municipais e agentes turísticos. As informações sobre palestrantes e a programação completa do evento podem ser acessadas pelo link: https://doity.com.br/encagestur .