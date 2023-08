Ministro Celso Sabino aponta contribuição do turismo a comunidades tradicionais amazônicas

Os Diálogos Amazônicos, evento promovido pelo governo federal em Belém (PA) para definir estratégias sustentáveis à Amazônia, foram palco neste domingo (06/08) de um painel sobre a contribuição do turismo na área. O debate, que contou com as presenças do ministro do Turismo, Celso Sabino, e do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, abordou o papel do segmento como ferramenta eficaz de sustentabilidade e de empoderamento das comunidades tradicionais amazônicas.

O titular do Ministério do Turismo citou ações do Governo Federal que ajudam a desenvolver um turismo efetivamente sustentável, com forte poder de inclusão social e aliado à defesa dos recursos naturais da região, levando desenvolvimento econômico a comunidades rurais, quilombolas e a povos originários. Dentre elas, os projetos Experiências do Brasil Rural e Experiências do Brasil Original, organizados em parceria junto aos ministérios da Agricultura e Pecuária, dos Povos Indígenas, da Igualdade Racial e a Universidade Federal Fluminense (UFF) e que trabalham a qualificação do turismo rural.

Celso Sabino garantiu empenho pelo fortalecimento do ecoturismo sustentável. “Não existe, ainda hoje, uma outra forma de preservação do meio ambiente, com exploração econômica, mais saudável, que preserve mais a natureza, do que com o turismo, o ecoturismo sustentável. Então, estamos incluindo esse termo e essa política no Plano Nacional de Desenvolvimento do Turismo, que está sendo elaborado pelo Ministério do Turismo. O ecoturismo sustentável será uma das bases sólidas, junto com o turismo de base comunitária e com outras práticas relacionadas ao turismo, que vão constar do plano”, adiantou Sabino.

O ministro Celso Sabino também ressaltou o caráter transversal do trabalho. “Por determinação do presidente da República, há um trabalho sistêmico e transversal, através do diálogo com o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Cidades, o Ministério dos Povos Originários, o Ministério das Mulheres, o Ministério da Integração Regional, a Secretaria de Patrimônio da União e o Incra. Isso vai proporcionar que o turismo possa servir como fonte de geração de renda para as populações da Amazônia. E para provar, para todo o mundo, que podemos preservar o meio ambiente e contribuir para que as mudanças climáticas, que têm se acentuado no planeta, possam receber um freio”, apontou Sabino, destacando, ainda, esforços do MTur no sentido de avançar na qualificação profissional na área em parceria com a Embratur e o Sistema S.

Já o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, frisou a importância de Belém e do estado do Pará no cenário de desenvolvimento sustentável. “Há um debate na sociedade sobre o papel de uma capital, como o Distrito Federal, no sentido da interiorização do Brasil. Eu tendo a crer que a gente tenha a construção de uma nova capital, que é Belém, que é o Pará. Simbolicamente, a gente tem uma nova capital sendo construída, que é a capital climática, a capital de um novo modelo de desenvolvimento”, observou.

O painel também contou com a participação de Hortência Osaqui, responsável pela Rota Amazônia Atlântica, do Pará, que integrou a 1ª edição do projeto Experiências do Brasil Rural. Osaqui enalteceu a contribuição do projeto ao desenvolvimento local. “Foram oito meses de capacitação, e depois, passamos por validação. E isso nos empoderou, isso nos deu um gás para continuar em uma caminhada só”, celebrou Hortência, que entregou ao ministro Celso Sabino alguns exemplares de produtos fabricados na região.

O debate reuniu, ainda, oradores a exemplo de Juliana Oliveira, chefe da Assessoria de Participação Social e Diversidade do Ministério do Turismo, que abordou o papel do turismo como ferramenta de conservação da Amazônia, de valorização da cultura e de empoderamento feminino rural. O painel também envolveu o desenvolvimento do turismo de base comunitária e o turismo científico em áreas de manguezais amazônicos, entre outros temas.

CÚPULA- Os Diálogos Amazônicos, que reúnem representantes de movimentos sociais, da sociedade civil e de governos, constituem uma preparação para a Cúpula da Amazônia.

Durante a Cúpula, que começa na terça-feira (08/08), também em Belém, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e líderes de países amazônicos vão conhecer as propostas debatidas nos Diálogos Amazônicos, a fim de se definir ações integradas.

Por Paula Rosa e André Martins

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo