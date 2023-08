Fungetur: MTur disponibiliza mais R$ 201 milhões de crédito para empreendedores turísticos

O Fundo Geral de Turismo (Fungetur), operado com verbas do Ministério do Turismo, conta com mais R$ 201 milhões para a concessão de crédito a empreendimentos turísticos privados de estados das cinco regiões do país.

O anúncio aconteceu neste domingo (06/08), em Belém (PA), com a presença do ministro do Turismo, Celso Sabino, durante edição do projeto “MTur Itinerante”, que leva a todo país orientações sobre ações do Ministério do Turismo.

Os recursos contemplam 9 instituições financeiras credenciadas em todo país, dentre elas, a Cresol Baser, que atende estados como Pará, Amazonas, Rondônia.

Também estão disponíveis recursos para a Agência de Fomento da Bahia (Desenbahia), a Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE), a Agência de Fomento do Rio Grande do Sul (Badesul), a Agência de Fomento do Piauí (Piauí Fomento), o Banco de Sergipe (Banese), o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Cresol Sicoper.

Com o apoio do Fundo Geral de Turismo, as empresas do setor podem financiar, por exemplo, a realização de obras, obter capital de giro e adquirir máquinas e equipamentos, entre outras.

Além do anúncio de novas verbas do Fungetur, a edição do “MTur Itinerante” em Belém foi marcada por uma apresentação técnica sobre o funcionamento do Fundo ao trade turístico local.

O ministro Celso Sabino ressaltou que o apoio do Fungetur favorece a preparação do trade turístico local para a COP 30, marcada para 2025 em Belém. “Quem tiver interesse em ampliar o seu restaurante, melhorar sua pousada, reformar o seu hotel, construir um novo estabelecimento, fazer uma cozinha nova, nós trouxemos hoje aqui o Fungetur. É uma forma de aproximar o Ministério do Turismo do trade local e, também, ajudar a prepara-los para a COP 30”, frisou.

O titular do MTur apontou, ainda, benefícios da COP 30 à visibilidade de Belém e da Amazônia como um todo. “Na COP, vão vir representantes de praticamente todas as nações do mundo para Belém. Vamos aproveitar essa oportunidade, especialmente o trade, o setor empresarial, e fazer com que esse legado da COP já sirva para que Belém seja, de forma efetiva, transformada em uma grande capital da Amazônia”, afirmou, destacando, também, a importância do turismo à conservação ambiental. “Não existe forma melhor de preservar o meio ambiente do que com o turismo”, completou.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, que acompanhou a exposição do Fungetur na capital paraense, enalteceu a colaboração do governo federal. “Tem uma energia importante. Eu diria que é uma sinergia. Então, nós temos uma janela aberta. E tudo isso, em grande medida, tem relação com o fato de que a COP já está deixando um legado”, afirmou.

FACILITAÇÃO- Desde 05 de julho, uma portaria do MTur facilitou o acesso ao crédito, como a ampliação, para até R$ 15 milhões, do valor de operações para a compra de bens de capital e capital de giro, e do prazo de carência à aquisição de bens de capital, que passou de 12 para 30 meses.

Empreendimentos interessados em acessar o Fungetur, operados atualmente por um total de 24 instituições financeiras, devem estar inscritos no Cadastur, o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos.

O secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa, que participou da edição do “MTur Itinerante” em Belém, previu avanços com o trabalho de Celso Sabino. “Ver você assumindo essa função, para a gente, é fundamental. Nós sabemos que o estado do Pará ganha com o nosso novo ministro do Turismo, que é do Pará”, comentou.*

O evento deste domingo reuniu, ainda, a presidente da Associação Comercial do Pará, Elizabeth Grunvald, que elogiou a presença da equipe do MTur no estado. “Por estar aqui, por essa iniciativa da equipe do Ministério do Turismo de estar conversando com a gente, para ver que caminhos efetivos a gente pode empreender”, declarou.

A lista de possíveis beneficiários do Fungetur engloba segmentos como meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos, restaurantes, cafeterias, bares e similares.

BALANÇO- Ainda em julho, o MTur repassou outros R$ 23,6 milhões à Central Cresol Brasil para a concessão de empréstimos do Fungetur, além de R$ 56,4 milhões à Agência de Fomento de Goiás (Goiás Fomento), ao Badesul e ao BRDE e de R$ 4,9 milhões ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB).

De janeiro a junho deste ano, o Ministério do Turismo registra a contratação de R$ 200,2 milhões em financiamentos do Fundo no país, com um total de 380 operações.

ABRANGÊNCIA- Confira abaixo a área de atuação das instituições financeiras contempladas pelos recentes repasses do Fungetur:

- Cresol Baser: Pará, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

- Cresol Sicoper: Amapá, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

- Central Cresol Brasil: Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

- Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE): Pernambuco

- Agência de Fomento da Bahia (Desenbahia): Bahia

- Agência de Fomento de Goiás (Goiás Fomento): Goiás

- Agência de Fomento do Rio Grande do Sul (Badesul): Rio Grande do Sul

- Agência de Fomento do Piauí (Piauí Fomento): Piauí

- Banco de Sergipe (Banese): Sergipe

- Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG): Minas Gerais, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo.

- Banco do Nordeste do Brasil (BNB): Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

- Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE): Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso.

Por Paula Rosa e André Martins

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo