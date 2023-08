Aviso de pauta: ministro do Turismo cumpre agenda no Pará

O ministro do Turismo, Celso Sabino, desembarca neste sábado (05.08) em Belém (PA), onde cumpre agenda de trabalho até a próxima terça-feira (09.08). Em seu primeiro compromisso oficial no estado desde que assumiu o cargo, Sabino marca presença, neste sábado, nos Diálogos Amazônicos, durante o qual representantes de movimentos sociais, da sociedade civil e de governos debaterão estratégias sustentáveis para a região.

Organizado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, o evento antecede a Cúpula da Amazônia, que vai reunir, também na capital paraense, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e líderes de países por onde a floresta se estende. No encontro, serão apresentados aos convidados as propostas debatidas durante os Diálogos Amazônicos.

Para o ministro Celso Sabino, trata-se de uma oportunidade ímpar para reforçar a contribuição do turismo à sustentabilidade. “O nosso objetivo é tornar o turismo um protagonista da reconstrução de políticas públicas para a Amazônia. O Brasil se prepara para a COP 30, em 2025, que terá Belém como palco, e precisamos definir posições conjuntas que garantam a necessária conservação ambiental aliada à geração de emprego, renda e inclusão social, a partir do adequado aproveitamento turístico de nossas riquezas naturais”, defende.

A agenda do ministro Sabino nos Diálogos Amazônicos inclui sua participação, no domingo (06.08), em painel conjunto com a Embratur sobre a importância do turismo sustentável ao empoderamento de comunidades tracionais. Ao longo do fim de semana, o evento será palco, ainda, de plenárias sobre novos modelos de produção com vistas ao desenvolvimento regional, a inclusão de povos indígenas e o futuro da região baseado na ciência, tecnologia e inovação.

SUPORTE- Também no domingo (06), em Belém, o titular do MTur promoverá atendimentos do órgão para a orientação do trade turístico local quanto ao encaminhamento de demandas, além de conceder entrevista coletiva à imprensa. A iniciativa faz parte do projeto “MTur Itinerante”, que leva a todo o país apresentações sobre ações da Pasta. Uma delas é Fundo Geral de Turismo (Fungetur), que proporciona acesso a financiamentos com condições especiais a empreendimentos privados da área.

SANTARÉM- Antes da abertura e da programação da Cúpula da Amazônia, que se inicia na terça-feira (08.08), o ministro do Turismo acompanha o presidente Lula em uma visita a Santarém (PA). Na cidade, será inaugurada a Infovia 01 do Programa Norte Conectado do Ministério das Comunicações, que ligará a região a Manaus (AM) por meio de cabos de fibra óptica subfluvial. Sabino também visitará, juntamente com o presidente, o Navio Hospital Escola Abaré, que realiza atendimentos básicos de saúde.

SERVIÇO:

Ministro Celso Sabino concede entrevista coletiva à imprensa

Data: 06/08/2023

Horário: 9h30

Endereço: Associação Comercial do Pará – Av. Pres. Vargas, 158 – 5º andar – Campina, Belém (PA)

Ministro Celso Sabino participa de painel da Embratur nos Diálogos Amazônicos

Data: 06/08/2023

Horário: 12h

Endereço: Hangar Convenções & Feiras da Amazônia - Av. Dr. Freitas, s/n - Marco, Belém (PA)

Assessora do MTur em viagem: Paula Rosa - (61) 98108-0103

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo