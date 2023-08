Milton Zuanazzi é o novo secretário de Planejamento, Sustentabilidade e Competitividade do Ministério do Turismo

A Secretaria Nacional de Planejamento, Sustentabilidade e Competitividade no Turismo, do Ministério do Turismo, já tem novo titular. Trata-se de Milton Zuanazzi. A nomeação do secretário foi publicada nesta sexta-feira (04.08), no Diário Oficial da União (DOU). Entre os anos de 2003 e 2006, atuou como secretário nacional de Políticas de Turismo, do Ministério do Turismo, onde coordenou a elaboração e execução do Plano Nacional de Turismo.Também foi secretário-executivo do Conselho Nacional de Turismo (CNT), atuando como representante do Brasil em importantes eventos internacionais, como a Reunião Especializada de Turismo do Mercosul e o comitê de finanças da Organização Mundial do Turismo.

“É sempre bom a gente voltar a um lugar onde o ânimo que a gente encontra é parecido com o que a gente deixou. Então, ter conhecido o ministro Celso Sabino e vendo a vontade dele em ser um protagonista do turismo brasileiro, de deixar um legado, me animou muito. Eu gosto de trabalhar na vida pública com esse viés, de ver de que forma posso ajudar o meu país. Estou muito animado. E um momento de alegria, de satisfação, de ajudar o Brasil e o turismo brasileiro”, afirmou o novo secretário.

Após sua passagem pela Pasta, Zuanazzi foi nomeado, em fevereiro de 2006, o primeiro diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), onde permaneceu até outubro de 2007. Desde 2017 vinha desempenhando a função de diretor presidente da Associação Brasileira de Turismo Social (Abrastur), que tem como objetivo congregar as organizações do turismo social.

Na nova missão, Milton Zuanazzi será o responsável por atividades de regulação, fiscalização e qualificação dos segmentos turísticos; por planejar programas e projetos que contribuam para o fortalecimento e desenvolvimento do turismo responsável e sustentável; eventos geradores de fluxos turísticos e estimular a competitividade dos produtos e dos destinos turísticos brasileiros.

O secretário é formado em engenharia mecânica e pós-graduado em sociologia, com especialização em análise política, já tendo atuado como secretário de estado de Turismo, Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul.

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo