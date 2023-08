Bonito (MS) recebe certificação de sustentabilidade reconhecida pela ONU

O Brasil recebeu duas certificações internacionais relacionadas a ações climáticas no turismo. Bonito (MS) foi reconhecido como o primeiro destino de ecoturismo carbono neutro (quando o sistema considerado absorve todo o carbono emitido nas atividades desenvolvidas) do mundo, antecipando e colaborando com a meta nacional de neutralizar as emissões líquidas, até o ano de 2050, conforme o Acordo de Paris.

Além da cidade, o atrativo turístico Estância Mimosa, localizado na capital sul-mato-grossense, recebeu a certificação de primeiro atrativo turístico “Climate Positive” (quando o sistema considerado absorve mais do que o carbono emitido das atividades desenvolvidas) do mundo, estabelecendo-se na vanguarda de inovação das práticas sustentáveis de empreendimentos turísticos. Ambos foram certificados pela empresa Green Initiative, acreditada pela Organização das Nações Unidas (ONU). O trabalho dessa certificação também foi responsável pelo processo que reconheceu Machu Picchu como primeiro destino turístico carbono neutro do mundo.

A cerimônia de certificação da Estância Mimosa ocorreu durante o "Seminário de Ação Climática no Turismo: Desafios Globais e Oportunidades Locais para a Inovação", realizado pela Prefeitura Municipal de Bonito, no Polo de Ecoturismo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), e contou com a participação de representantes da Prefeitura de Bonito, do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, do Ministério do Turismo (MTur), da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (EMBRATUR), além da Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas (OMT).

Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, a certificação confirma o compromisso do setor com a sustentabilidade. “Esse esforço do município de Bonito é um exemplo inspirador, que não só protege os recursos naturais para as gerações futuras, mas também impulsiona uma indústria do turismo mais ética e comprometida com o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a conservação do meio ambiente”, disse.

Durante manifestação remota, Virginia Fernández-Trapa, Oficial de Programa do Departamento de Desenvolvimento Sustentável do Turismo da OMT, parabenizou o esforço do município e do setor privado local, na construção do caminho para um turismo mais sustentável. Pelo MTur, esteve presente o Coordenador de Sustentabilidade e Ações Climáticas no Turismo, Edson Barros, que realizou apresentação sobre as iniciativas do Ministério e destacou as perspectivas de realizações da Pasta, em torno da temática.

Os certificados permitem que o destino e o atrativo promovam ações que impulsionem a inovação de produtos e serviços inteligentes, sob o ponto de vista climático; implementem ações concretas para controlar e reduzir as emissões de gases de efeito estufa; e trabalhem em incentivos para atrair e promover investimentos que procurem impactos positivos no clima e na biodiversidade.

Também auxiliam na quantificação de carbono produzidos pelas atividades turísticas e mostram como os ecossistemas atuam para absorver os gases que causam o aquecimento do planeta. Com isso, é possível estabelecer metas para reduzir as emissões, avaliar como estão progredindo e atrair incentivos para ajudar no combate às mudanças climáticas. No caso de Bonito, a iniciativa auxiliará a “Capital do Ecoturismo” a se tornar mais competitiva no cenário internacional e a ser exemplo de destino turístico sustentável.

SUSTENTABILIDADE- Com o olhar prioritário ao assunto, a partir do Decreto 11.416/2023, o Ministério do Turismo desenvolve a Política Nacional de Desenvolvimento do Turismo Sustentável, como área de sua competência, e contará, na sua estrutura, com a Secretaria Nacional de Planejamento, Sustentabilidade e Competitividade no Turismo, para desenvolver políticas, programas e projetos de desenvolvimento do turismo sustentável em âmbito nacional.

