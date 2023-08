Celso Sabino toma posse como ministro do Turismo e destaca ações para impulsionar o setor

Com o compromisso de reconstruir o turismo brasileiro, Celso Sabino tomou posse como ministro do Turismo, nesta quinta-feira (03.08). O evento, realizado no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), contou com a participação do presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, de ministros do governo federal, governadores estaduais, parlamentares, prefeitos, servidores da Pasta e representantes do trade turístico. A cerimônia contou, ainda, com a participação da cantora Fafá de Belém que interpretou o Hino Nacional. Durante seu discurso, Sabino agradeceu a oportunidade de assumir o Ministério do Turismo, destacou o enorme potencial do setor e pontuou ações e projetos que desenvolverá, à frente da Pasta, para impulsionar e desenvolver o turismo no país.

“É uma honra para mim, para minha família e para o meu estado do Pará estar aqui hoje assumindo o compromisso e a missão que o senhor me confiou de fazer do turismo uma ferramenta de desenvolvimento sustentável que ajude a alavancar nossa economia e a melhorar a qualidade de vida do nosso povo. É um desafio que aceito com determinação e humildade, mas com muita confiança”, disse o ministro.

Entre as propostas está a ampliação da participação brasileira no mercado internacional do turismo. Sabino anunciou a implementação de um Plano Nacional de Desenvolvimento do Turismo com programas, metas e ações estratégicas. Destacou, ainda, iniciativas de sucesso em outros países, como Portugal, que triplicou o número de turistas estrangeiros em uma década, e informou que planeja adaptá-las à realidade brasileira.

Para estimular o turismo interno, Celso Sabino declarou que lançará o programa "Conheça o Brasil" para oferecer descontos para idosos e trabalhadores de baixa renda, além de parcerias com o setor privado para disponibilizar passagens aéreas e hospedagem acessíveis. Também destacou o lançamento do "MTUR Itinerante", que já está sendo realizado pelo país e que leva orientações sobre o Fundo Geral do Turismo (Fungetur) para regiões com potencial turístico; e a criação dos programas "Meu Emprego no Turismo", "Revive Brasil" e "Embarque Nessa".

De acordo com o ministro, é importante assegurar uma abordagem transversal e sistêmica para o turismo, envolvendo a interação entre órgãos públicos, instituições privadas e representantes do trade e do Congresso Nacional. Sabino reafirmou a relevância das parcerias público-privadas para o desenvolvimento do setor. “Nossas diretrizes buscarão um Turismo que estimule a educação, a saúde, o emprego e renda, mas também as parcerias público-privadas e seu potencial de geração de riqueza. Afinal, Turismo não é só a praia ou a floresta. É também a ponte, o teto, o asfalto, a internet”, disse.

O ministro do Turismo pontuou também a importância da escolha do Brasil para sediar a COP-30, a Conferência do Clima das Nações Unidas, em 2025, em Belém (PA). O ministro enfatizou a oportunidade de mostrar ao mundo os esforços do país na preservação da natureza e destacou o apoio do governador do Pará, Helder Barbalho, para receber o evento com qualidade.

“Graças aos esforços e ao prestígio internacional do presidente Lula, o Brasil sediará em 2025, na minha querida Belém do Pará, a COP-30. Uma grande oportunidade de mostrar ao mundo o que temos feito para proteger nossos ecossistemas, nossa biodiversidade”, celebrou.

Ao finalizar seu discurso, Sabino pediu o apoio de todos para transformar o interesse mundial no Brasil em uma ferramenta efetiva de geração de riqueza e qualidade de vida para todos os brasileiros. “O mundo tem curiosidade pelo nosso país. Vamos transformar esse interesse em emprego, renda e qualidade de vida para a nossa população. Conto com o apoio de todos vocês”, finalizou.

PERFIL– Natural de Belém (PA), Celso Sabino de Oliveira é formado em Direito e Administração. É auditor fiscal concursado pela Secretaria Estadual da Fazenda (SEFA) e iniciou a vida pública exercendo mandato como Deputado Estadual nos anos de 2011 e 2012 e, posteriormente, entre os anos de 2015 e 2018. Atuou, ainda, como Secretário Estadual de Trabalho Emprego e Renda – 2012 e 2013 – e presidente do Instituto de Metrologia do Estado do Pará (IMETROPARÁ) entre 2013 e 2014.

Foi eleito Deputado Federal em 2018 e em 2022. Sua atuação na Câmara dos Deputados se deu, principalmente, em temas relacionados à economia, tributação e desenvolvimento regional. Sabino foi relator da reforma do Imposto de Renda na Câmara dos Deputados em 2021, desempenhando um papel importante na discussão e elaboração do projeto. Em 2022, o então deputado foi eleito, por aclamação, como novo presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO). Celso Sabino foi o primeiro paraense a presidir a Comissão.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo