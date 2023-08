Celso Sabino toma posse como ministro do Turismo nesta quinta-feira (03.08)

A cerimônia de posse do ministro do Turismo, Celso Sabino, será realizada nesta quinta-feira (03.08), às 11h, no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

Na ocasião, será assinado o decreto de instalação do novo Conselho Nacional do Turismo (CNT).

Haverá transmissão pelo Canalgov e Youtube, em link a ser divulgado posteriormente, além do Facebook do Ministério do Turismo.

Cerimônia de posse do ministro do Turismo, Celso Sabino

Data:3 de agosto de 2023 (quinta-feira)

Horário:11h

Local:Salão Nobre do Palácio do Planalto - Brasília (DF)

