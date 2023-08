Turismo catarinense passa a contar com novas rotas que vão ligar Florianópolis a Buenos Aires e Santiago

Imagem: Divulgação/JetSMART

O turismo de Santa Catarina vai ganhar um reforço extra na relação com a Argentina e o Chile. A companhia JetSMART Airlines anunciou o início das vendas de duas novas rotas que proporcionarão voos diretos e facilitarão a ligação entre o Brasil e a América do Sul.

A partir de 30 de novembro, os voos entre Florianópolis e Buenos Aires começarão a operar, e a rota entre Florianópolis e Santiago iniciará em 27 de dezembro. Ambas as rotas contarão com três frequências semanais, esperando transportar mais de 92.000 pessoas em seu primeiro ano de operação. Os voos conectam o Aeroporto Internacional de Florianópolis aos Aeroportos Internacionais de Buenos Aires – Ezeiza e Arturo Merino Benítez, em Santiago.

“Essa conexão direta vai melhorar muito a experiência de viagem, conectar regiões com vocação turística trazendo renda e desenvolvimento, e, o que também é muito importante, tornar Santa Catarina ainda mais atraente para aqueles que desejam explorar as nossas belezas”, disse o governador Jorginho Mello.

Com a chegada das novas rotas, os turistas catarinenses poderão desfrutar de viagens diretas, seguras e com preços acessíveis, conectando Florianópolis diretamente a Santiago e Buenos Aires, em aproximadamente duas horas e meia e sem a necessidade de conexões.

“Essa nova oferta trará mais oportunidades para os viajantes explorarem os encantos de Santa Catarina e fortalecerá os laços entre os destinos sul-americanos, contribuindo significativamente para o desenvolvimento do turismo entre as regiões”, acredita Evandro Neiva, Secretário de Turismo de Santa Catarina. Neiva avalia que a chegada da JetSMART demonstra a posição estratégica do aeroporto de Florianópolis para os voos do cone sul.

“O Governo de Santa Catarina segue comprometido em impulsionar ainda mais o setor, e continuamos em reuniões avançadas com importantes companhias aéreas como a TAP e a COPA, bem como com o Aeroporto de Florianópolis, para viabilizar novas rotas que conectem nossa região à Europa e América do Norte”, disse. De acordo com o secretário, o principal objetivo é proporcionar aos visitantes experiências memoráveis, além de fomentar o desenvolvimento socioeconômico do estado através do turismo.

“Temos uma posição geográfica privilegiada no Estado, com proximidade das regiões Norte e Sul, dois pólos econômicos catarinenses; somos o aeroporto da Capital e com a melhor infraestrutura para voos internacionais”, afirma Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil.

Preços das viagens– A JetSMART, companhia aérea de baixo custo líder na América Latina, oferece tarifas a partir de R$ 149,00 reais por trecho, mais taxas de R$ 83,00 reais, totalizando R$ 231,00 reais por trecho para o voo de Florianópolis a Buenos Aires. Da mesma forma, no caso do voo de Florianópolis para Santiago, o custo total por trecho, incluindo impostos, é de R$ 331,00 reais.

Sobre o Aeroporto Internacional de Florianópolis– O Aeroporto Internacional de Florianópolis é operado pela Zurich Airport Brasil, empresa do grupo Zurich Airport, que tem 100% da concessão de 30 anos do terminal catarinense. Atualmente eleito o melhor do país entre os 20 maiores aeroportos do Brasil, o Floripa Airport foi inaugurado em 1 de outubro de 2019, com capacidade para 8 milhões de passageiros e espaços que vão além do terminal, como o Boulevard 14/32, um terraço panorâmico para ver as aeronaves e um parque de lazer.