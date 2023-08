Blue Diamond Resorts Anuncia Upgrades Empolgantes para as Categorias Diamond Club™ e Star Class™

TORONTO, Aug. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Blue Diamond Resorts, uma renomada empresa de resorts all-inclusive famosa por suas marcas de hospitalidade personalizadas e experiências excepcionais para os hóspedes, tem o prazer de anunciar grandes upgrades para suas distintas categorias de quartos Diamond Club™ e Star Class™. Inicialmente esses upgrades estão sendo oferecidos nos portfólios Royalton Luxury Resorts e Planet Hollywood Beach Resorts e estarão disponíveis para hóspedes com reservas a partir de 1º de outubro de 2023. Esses upgrades enfatizam ainda mais o compromisso inabalável da empresa em oferecer o nível máximo de serviço e satisfação aos seus estimados hóspedes.



Com a atenção meticulosa aos detalhes e dedicação para superar as expectativas, o Blue Diamond Resorts priorizou a elevação da experiência do hóspede em todas as regiões e departamentos em resposta aos desejos e expectativas dos viajantes de hoje. As melhorias abrangerão melhorias significativas em Alimentos e Bebidas, Experiência no Quarto e Serviços ao Hóspede, com um foco particular nos adorados Serviços de Mordomo que se tornaram sinônimo de luxo e atenção personalizada.

“O Blue Diamond Resorts se dedica a estabelecer um padrão de excelência para a indústria da hospitalidade”, disse Jurgen Stutz, Vice-Presidente Sênior de Vendas, Marketing, Receita e Distribuição do Blue Diamond Resorts. “Esses upgrades empolgantes refletem nossa dedicação em melhorar continuamente a experiência dos nossos hóspedes e garantir que sua satisfação continue inigualável.”

Um dos destaques dos upgrades é a expansão dos bem-sucedidos Serviços de Mordomo do Blue Diamond Resorts. A empresa aumentará o número de Mordomos por resort, garantindo um nível mais alto de atendimento personalizado para cada hóspede. Para aumentar a exclusividade e a atenção, a proporção de mordomos para quartos será aumentada, garantindo uma experiência verdadeiramente personalizada e, ao mesmo tempo, criando mais oportunidades de emprego na região. Um programa de treinamento intensivo para mordomos permitirá interações perfeitas e assistência personalizada durante a estadia dos hóspedes.

Além dos Serviços de Mordomo aprimorados, o Blue Diamond Resorts está ampliando a seleção de bebidas e destilados premium de primeira linha disponíveis em todos os bares Diamond Club™ e Star Class™ em todo o resort, bem como nos lounges designados. Isso proporcionará aos hóspedes uma seleção incomparável das melhores bebidas, estabelecendo um novo padrão para experiências de luxo com tudo incluído. As opções culinárias para os hóspedes Diamond Club™ e Star Class™ também serão ampliadas e aprimoradas, com restaurantes de café da manhã dedicados e uma experiência de serviço de quarto atualizada que inclui uma nova adição de opções de vinhos e cerveja.

Reconhecendo a importância da atenção aos detalhes, o Blue Diamond Resorts está analisando e atualizando meticulosamente todas as comodidades no quarto para os hóspedes do Diamond Club™ e Star Class™.

Esses upgrades significativos para as categorias Diamond Club™ e Star Class™ exemplificam o compromisso inabalável do Blue Diamond Resorts em oferecer um serviço e satisfação excepcionais. Os hóspedes terão uma experiência verdadeiramente elevada e inesquecível, com serviços de mordomo personalizados, uma ampla seleção de bebidas premium e comodidades luxuosas no quarto. O Blue Diamond Resorts está pronto para receber viajantes exigentes e proporcionar um nível incomparável de luxo e hospitalidade.

Para mais informações sobre os upgrades ou fazer uma reserva, visite www.royaltonresorts.com ou www.planethollywoodhotels.com

Sobre o Blue Diamond Resorts

