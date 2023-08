Procura por destinos nacionais para o segundo semestre de 2023 cresce 36%

A perspectiva do setor turístico para a segunda metade deste ano segue alta. Isso porque, pesquisa realizada pela Decolar.com, com base em tendências de viagens para o 2º semestre de 2023, mostra que os destinos mais buscados para conhecer durante esse período foram: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Fortaleza (CE), demonstrando aumento de interesse em 36% nas viagens nacionais.

O levantamento revela ainda qual o destino buscado pelos viajantes de cada estado do país. Em São Paulo, por exemplo, o destino mais buscado é Recife (PE). Já os turistas do Rio de Janeiro estão de olho em viagens para a capital cearense, Fortaleza; e os moradores de Brasília (DF), escolheram o Rio de Janeiro como preferência para o período.

A capital paulista foi a escolha de boa parte dos viajantes da região Norte do país. Apenas os amapaenses selecionaram a capita do Pará, Belém, como o principal destino para a segunda metade de 2023.

O vice-presidente de Sourcing Air da Decolar, Bob Rossato, afirma que “já notamos um crescimento de 36% nas buscas por passagens aéreas nacionais para viagens neste segundo semestre, em comparação ao mesmo período de 2019, ou seja, ultrapassando a pré-pandemia”, destaca.

O levantamento considera os embarques de todos os estados do Brasil no período de julho a dezembro deste ano. O indicador foi realizado com base na procura por passagens aéreas do site e do app da Decolar.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo