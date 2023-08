Calendário nacional do MTur destaca eventos pelo país em agosto

O ano está voando e o mês de agosto chegou repleto de eventos espalhados de norte a sul do país. Mais de 80 celebrações já estão cadastradas no Calendário Nacional de Eventos do Ministério do Turismo, ferramenta colaborativa feita por meio do envio das agendas de eventos de municípios e estados. São festas culturais, esportivas, de música ou gastronomia! Opções não faltam para o turista explorar e desfrutar cada cantinho do Brasil.

GASTRONOMIA– Hummm... sentindo um cheiro de comida boa no ar. É que a partir da próxima quinta-feira (03.08), Ubatuba (SP) recebe o 14º Festival Gastronômico Sabor Caiçara. O evento reúne diversas ações de gastronomia e entretenimento, como aulas-show, palestras, cursos, música, entre outros, e continua com o Concurso de Receitas nos restaurantes participantes, terminando com um coquetel de premiação dos pratos vencedores e destaques do evento.

Em Aquidauana (MS), os visitantes poderão conferir a Festa da Sopa Paraguaia. A programação do evento é composta por apresentações de grupos artísticos, músicas típicas, baile e praça de alimentação com comidas típicas da culinária paraguaia como vori-vori, chipa, chipa gazu, locro, puchero, sopa paraguaia e o tradicional arroz carreteiro e espetinho com mandioca. Deu água na boca, não?

RELIGIOSOS- O calendário do Ministério do Turismo (MTur) também reserva espaço especial para eventos religiosos. De 16 a 19 de agosto, Caldas Novas (GO) se prepara para receber o Fórum Nacional de Turismo Religioso. O encontro buscará alertar sobre a necessidade do cuidado e acolhida ao turista religioso, respeitando as suas especificidades. O evento discute dicas e sugestões para orientar desde a preparação da infraestrutura até a formação das pessoas que trabalharão no festejo, ofertando a mão de obra qualificada aos visitantes.

No Norte do Brasil, o município de Ananindeua (PA) prepara-se para sediar a 80° edição do Círio de Nossa Senhora das Graças. No Amazonas, a cidade de Nhamundá realiza a Festividade de Nossa Senhora de Assunção. A festa é uma das mais aguardadas e conta com programações religiosas e culturais diárias. Por lá, também ocorre o círio fluvial, além dos leilões e venda de comidas típicas durante todas as noites.

CULTURAL- As festas que valorizam a cultura do Brasil também marcam presença no Calendário. O Festival Folclórico de Humaitá (MA), que acontece entre os dias 11 e 13 de agosto, é um exemplo de festejo que atrai milhares de amantes da cultura amazonense. O festival conta com apresentações de quadrilhas e disputa dos bois bumbás Flor da Mangaba, Fogo Azul e Marupiara.

A música e a poesia serão o mote do Festival Nacional de Poesia e Música de Ibotirama, na Bahia, durante os dias 11 e 13 de agosto. Margeada pelo rio São Francisco, a cidade possui um dos mais antigos festivais de música e poesia do Brasil. As etapas nacionais são realizadas em três dias, em um palco montado em praça pública às margens do Velho Chico, o que garante um clima incrível. As três noites de festa conta com as apresentações dos artistas que concorrem ao troféu Carranca, além de belíssimos show de artistas convidados de renome nacional.

ESPORTIVO– Os esportes também estão na lista dos eventos em agosto. Em Formoso do Araguaia (TO), o Campeonato de Pesca Esportiva acontece nos dias 18 e 19 de agosto e irá estimular a prática da atividade, que já é bem popular no município e região, contribuindo para a preservação da riquíssima fauna.

Os motociclistas nacionais e internacionais se encontram entre os dias 24 e 27 de agosto, em Armação de Búzios (RJ). E em Caucaia (CE), o esporte será a rema e a vela, durante o Molokabra Downwind. Além dos esportes, por ser realizado ao longo de uma semana, o evento tem forte viés voltado para o turismo de experiência no qual os competidores vivenciam as características do mar da Praia do Cumbuco com os seus fortes ventos e também se valoriza as tradições locais como a pesca tradicional das jangadas.

CLIQUE AQUI e veja todas as opções.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo