Conheça as belezas dos parques nacionais mais visitados do país em 2022

Por dentro carregam uma biodiversidade de espécies nativas e por fora uma imensidão de florestas exuberantes, cachoeiras imperdíveis e praias de águas cristalinas. O Brasil testemunhou o interesse renovado por quem busca uma conexão maior com a natureza, conhecendo parques nacionais que protegem as florestas, cânions, cavernas, variadas plantas e animais, além de paisagens inesquecíveis.

Durante o ano de 2022, foram registradas mais de 21,6 milhões de visitas em 137 unidades de conservação espalhadas pelo Brasil e a Agência de Notícias do Turismo resgatou os cinco parques nacionais mais visitados para os turistas conhecerem um pouco mais:

PARQUE NACIONAL DA TIJUCA (RJ)– O mais visitado do Brasil e não é para menos, afinal a sua beleza é de tirar o fôlego. O parque é a porta de entrada dos turistas que vão conhecer o famoso Cristo Redentor, além de ser uma das maiorias florestas do mundo. Apenas em 2022, o local recebeu em 2022, o dobro de visitantes de 2021, alcançando 3,5 milhões de visitantes.

O parque oferece aos turistas opções de trilha, mirantes, monumentos, cachoeiras e ruinas históricas. Uma das trilhas mais famosas da região, a Vista Chinesa, proporciona uma linda vista da zona sul carioca. Além disso, no Pico da Tijuca é possível subir 1.021 metros, criando uma lembrança inesquecível nas alturas. Atualmente, o parque oferece atividades como skate, corrida, rapel, voo livre, ciclismo, caminhadas, banho de cachoeira, observação de aves, escalada e contemplação da natureza, que permite admirar o morro do corcovado e as diversas espécies que habitam o parque.

PARQUE NACIONAL DE JERICOACOARA (CE)– Viajando para o Nordeste, é possível conhecer inúmeras formações rochosas no local. A Pedra Furada é uma das principais atrações, trata-se de uma formação feita por uma mistura de rochas que combinam com o encontro com o mar. Em 2022, o parque recebeu 1,6 milhão de visitantes, marcando a paisagem com fotos e momentos únicos.

Além da Pedra Furada, a região também possui o Serrote, outra formação rochosa que se eleva ao nordeste da vila com uma amplitude de 95 metros. O pôr do sol dos campos de dunas de areia é marcante e deixa os turistas de “queixo caído”. Existe ainda a oportunidade de andar pelos manguezais, lagoas temporárias e, nada mais, nada menos que as encantadoras praias da região.

Se sua viagem inclui visitar o parque, a variedade de atrativos é imperdível, incluindo os esportes radicais. O turista pode fazer também passeios a cavalo, de buggy pela Lagoa do Paraíso, Lagoa Azul e Tatajuba e ainda passeio de canoa pelos belos manguezais do Rio Guriú.

PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU (PR)– “Uma das maiores maravilhas da natureza do mundo”, é assim que a maioria das pessoas explicam a experiência de visitar o Parque Nacional do Iguaçu (PR). O maior conjunto de quedas d’água do mundo é responsável por reunir cerca de 1,5 milhão de visitantes em 2022, número duas vezes mais que em 2021, quando recebeu 696.380 de visitantes.

Dentro do bioma da Mata Atlântica, o parque conserva um dos maiores trechos de vegetação original da região do Alto Paraná. Em relação a Fauna, o parque possui mais de 250 espécies de borboletas, 45 mamíferos, 12 anfíbios, 41 serpentes, 8 lagartos, 18 peixes e 200 espécies de aves.

Em 2023, foi eleito pelo ranking da TripAdvisor como uma das “Principais Atrações do Mundo”. Reconhecimento recebido pelo seu paisagismo singular de rara beleza cênica.

PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAÍNA– De variedade os parques nacionais entendem. O Parque Nacional da Serra da Bocaína apresenta paisagens e diversos atrativos naturais, como praias, piscinas naturais, rios, cachoeiras, picos, montanhas, sem contar a riqueza da flora e fauna que residem da Mata Atlântica. Em 2022, o parque recebeu 701 mil visitantes que foram surpreendidos pela história e cultura do parque.

Relíquias da época dos tropeiros, os atrativos navegam na história pelos caminhos e trilhas do ouro, que passam também pela cultura caipira e caiçara, conservada na região serrana e litorânea. Na região conhecida como “ponte alta”, o turista pode encontrar cachoeiras de Santo Isidro, das Posses e do Veado, a Pedra do Frade, e a Praia do Caxadaço, além dos picos e montanhas. Já no litoral, chamada “parte baixa”, o visitante pode desfrutar das praias do Meio e da Caixa D’Aço, além de uma piscina natural, todas emolduradas pelo verde da Mata Atlântica.

PARQUE NACIONAL MARINHO DE FERNANDO DE NORONHA– Por fim, o Parque Nacional de Noronha não poderia ficar de fora. Trata-se de praias marcantes e um ecossistema delicado que habita espécies do mundo inteiro. Em 2022, o parque recebeu cerca de 678 mil visitantes que puderam conhecer um pouco dos moradores como: baleias, tartarugas, ouriço-satélite, coral-de-fogo e tubarão-limão.

No total, a área de preservação ocupa 11.270 hectares e abriga ainda 230 espécies de peixes e 15 de corais, além de golfinhos-rotadores, tubarões e raias. O parque também oferece praias com suas águas verde esmeralda (como a Praia do Sancho e a Praia do Leão), piscinas naturais e trilhas ecológicas. O turista pode realizar também passeios de barco, mergulhos no fundo do mar, por meio do mirante da Baía dos Golfinhos é possível assistir às manobras dos animais entrando no Parque ao amanhecer do dia e ter uma experiência completa do lado dos animais.

REDE TRILHAS– Em parceria com o ICMBio e Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Turismo promove por meio da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso e Conectividade (RedeTrilhas), estratégias e políticas públicas para desenvolver as trilhas existentes nos parques nacionais.

Esse projeto auxilia na promoção e diversificação de oferta turística de trilhas brasileiras, estimulando o setor em áreas naturais. Atualmente, o governo federal reconhece 7 trilhas, ou 1.914 quilômetros e outras 10, que totalizam 2.585 quilômetros que estão passando pelo processo de reconhecimento. Algumas das trilhas podem ser encontradas nos parques nacionais citados acima, clique AQUI para saber mais.

A ação traz mais segurança para os turistas e usuários, garantindo que as trilhas tenham um padrão de estrutura, roteiros integrados a conservação da biodiversidade, ampliando a divulgação e prática pelo país.

