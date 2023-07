Santa Catarina é destaque no Meeting Brasil que conta com mais de 1.000 profissionais da área de turismo latino-americano

Entre os dias 31 de julho a 7 de agosto acontece na Colômbia, Peru, Argentina e Paraguai o Meeting Brasil Latin América, que há mais de 30 anos promove rodadas de negócios entre empresários brasileiros e agentes de viagens e operadoras de turismo latino-americanos em 17 países. Os destinos catarinenses serão apresentados pelo Gerente de Promoção, Fábio Farber e o Gerente de Marketing, Renan Pretto. O Meeting Brasil conta com mais de 1.000 profissionais da área de turismo latino-americano.

Focada em criar conexões entre Santa Catarina e os principais mercados emissores de turistas, a Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina (SETUR) marcará presença no evento. O Meeting Brasil também terá confirmada a participação de cinco companhias aéreas: Copa Airlines, Aerolíneas Argentinas, Sky, Latam e Gol.

“Estamos entusiasmados em apresentar nossos destinos e compartilhar a beleza e a diversidade de Santa Catarina com os profissionais do turismo internacional. Com essa participação, buscamos atrair ainda mais viajantes e promover experiências memoráveis em nosso estado”, disse Evandro Neiva, Secretário do Turismo.

Junto com municípios turísticos, associações, hotéis e receptivos nacionais estarão presentes nas rodadas de negócios por meio de Destination Management Company (DMCs). As rodadas de negócios também contam com o apoio institucional das embaixadas brasileiras nos quatro países onde as ações acontecerão.

Durante o evento, agentes de viagens e operadoras de turismo participam de treinamentos sobre produtos e destinos turísticos, encontros individuais para reconhecimento dos produtos entre empresários brasileiros e operadoras internacionais de turismo, além de negociações comerciais com operadoras de turismo e companhias aéreas. Haverá também rodadas de negócios entre o mercado brasileiro e profissionais do turismo internacional, incluindo hotéis, receptivos, produtos, destinos e atrativos turísticos.

Durante as apresentações, Santa Catarina será representada com o tema “Santa Catarina: El Destino Más Completo de Brasil”. Além disso, participa do evento a Costa Verde e Mar com o tema “Región Costa Verde & Mar: Tu próximo destino”. Ambos focados em falar da diversidade do estado e dos aparelhos turísticos da região.

Santa Catarina tem sido um dos destinos mais procurados pelos operadores e agentes. Na apresentação é destacado o quão completo o Estado é, com estações bem definidas e uma infinidade de atrativos e eventos únicos. Além disso, é ressaltado que o catarinense é acolhedor e que tem a melhor segurança pública do país.

Com formato de workshop, com aproximadamente 50 mesas de negócios em cada cidade, os participantes terão a oportunidade de conhecer mais sobre cada produto apresentado e ter contato direto com mais de 200 profissionais de cada cidade em um único dia.

Santa Catarina tem muito a oferecer aos turistas, desde suas belas praias, exuberantes paisagens naturais, rica cultura e gastronomia até uma agenda diversificada de eventos ao longo do ano. Durante o evento, o estado estará compartilhando informações sobre seus destinos turísticos mais encantadores e os diversos eventos que acontecem em diferentes épocas do ano, proporcionando experiências únicas para os visitantes.

A participação de Santa Catarina neste evento é uma prova do compromisso do estado em promover o turismo e fortalecer a indústria do setor, além de reforçar o estado como um destino turístico de excelência e variedade.

Site do evento: https://www.meetingbrasil.com.br/es/page/home/

Foto: Reprodução/Secom SC