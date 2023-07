Coxilha Nativista premia os destaques da 43ª edição em Cruz Alta

Na madrugada deste domingo (30), a 43ª edição da tradicional Coxilha Nativista, realizada em Cruz Alta, no norte do Estado, premiou os vencedores em uma cerimônia emocionante. As 15 músicas finalistas foram projetadas novamente para o público e jurados no palco Jayme Caetano Braun no sábado (29).

As canções premiadas da noite foram "Quando te Pego em Meu Colo", "Volta e Meia" e "Povoado". O artista João Paulo Deckert foi o grande destaque desta edição, conquistando o prêmio principal e as categorias de Melhor Melodia e Melhor Intérprete com a música "Quando te Pego em Meu Colo".

A canção vencedora, de autoria de Henrique Fernandes, retrata a relação de João Paulo Deckert com a música, a qual desempenhou um papel fundamental em seu tratamento da síndrome de Guillain Barré em 2014. A premiação reconheceu o talento dos participantes e celebrou a riqueza da cultura nativista, que continua emocionando e encantando o público ano após ano.