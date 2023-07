Ministro Celso Sabino inicia projeto “MTur Itinerante” em Pernambuco e na Bahia

Encontros promovidos pelo Ministério do Turismo nesta sexta-feira (28/07) em Petrolina (PE) e Campo Formoso (BA) marcaram o início de uma ação que levará a todo o país orientações sobre ações e projetos da Pasta.

Durante reuniões com gestores públicos e privados do setor, o ministro do Turismo, Celso Sabino, deu à largada ao projeto “MTur Itinerante”, por meio do qual técnicos apresentarão oportunidades de apoio proporcionadas pelo governo federal.

Representantes do MTur detalharam o acesso ao Fundo Geral de Turismo (Fungetur), que disponibiliza financiamentos com taxas e prazos diferenciados a empreendimentos privados.

Outra ação da Pasta diz respeito à atualização e registro gratuito no Cadastur, o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos, que reúne operadores do segmento e serve de fonte de consulta a visitantes quanto à formalização de atividades, além de permitir o acesso de empreendedores a programas do órgão.

O ministro Celso Sabino destacou esforços para aproximar o governo federal das necessidades de estados e municípios.

“Estamos unindo forças a outros ministérios, porque precisamos pensar o turismo de forma transversal, para proporcionar que Pernambuco, a Bahia e todos os estados do país contribuam para o desenvolvimento sustentável do setor, com reflexos na economia nacional e a consequente geração de emprego e renda”, enfatizou.

A visita do ministro Celso Sabino à Petrolina marcou a retomada das obras do Centro de Convenções Senador Nilo Coelho, que conta com um investimento de R$ 32,5 milhões do MTur.

O prefeito da cidade, Simão Durando, celebrou a presença do ministro. “Com essa obra, estamos, com a ajuda do ministro, buscando atender a um pedido da classe artística por um teatro para fomentar esse ramo, uma demanda antiga. E, também, a criação de novos roteiros. Com apoio do ministro, conseguiremos avançar”, declarou Durando, que acompanhou uma visita do ministro às obras do Centro de Convenções.

Também presente à agenda em Petrolina, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, apontou o empenho do governo federal para levar infraestrutura de internet de alta velocidade a destinos turísticos. “Todo o processo de transformação digital está interligado a vários setores da economia, e um desses setores é o turismo. Não adianta ter uma região turística com grande potencial se a gente não tiver conectividade disponível para as pessoas”, observou.

FUNGETUR- Operado com verbas do MTur, o Fungetur é destinado preferencialmente a micro, pequenas e médias empresas turísticas.

Os recursos são concedidos atualmente por 24 instituições financeiras credenciadas e têm como objetivo a realização de obras, a aquisição de equipamentos e a obtenção de capital de giro.

O acesso ao Fundo exige registro no Cadastur, e a análise para a obtenção de crédito cabe exclusivamente aos agentes habilitados.

De janeiro a junho, o órgão registra a contratação de R$ 200,2 milhões em financiamentos do Fundo no país, com um total de 380 operações.

“Temos uma linha extremamente atrativa para os empresários que precisam de crédito para promover melhorias nos seus empreendimentos, com juros e prazos de carência especiais, permitindo que operadores turísticos tenham mais fôlego para investir na área”, pontuou o ministro Celso Sabino.

CADASTUR- O registro no Cadastur assegura benefícios como visibilidade, a partir de canais oficiais do MTur; participação em projetos federais, programas de qualificação do Ministério do Turismo e apoio durante eventos e feiras.

O sistema também permite que gestores públicos e privados ampliem o conhecimento sobre atividades com maior potencial local, tendo a chance de direcionar ações específicas a diferentes segmentos.

O cadastro é obrigatório para 6 categorias: acampamentos turísticos, agências de turismo, meios de hospedagem, organizadoras de eventos, parques temáticos, transportadoras turísticas e guias de turismo. Também podem se registrar, de forma opcional, outros empreendimentos turísticos.

CAMPO FORMOSO- A agenda em Campo Formoso (BA), que completa 143 anos nesta sexta-feira, também foi marcada pela entrega de benfeitorias por órgãos federais.

No bairro Esplanada, houve o teste do sistema de esgotamento sanitário e o repasse simbólico de máquinas, equipamentos e cisternas pela Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba).

Já o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, assinou atos relacionados ao Programa Cidades Conectadas, que envolve a implantação de infraestruturas voltadas à disponibilização de internet de alta velocidade.

O ministro Celso Sabino ressaltou impactos positivos das entregas no setor turístico da cidade. “Não se pode pensar em turismo sem pensar em saúde pública, em infraestrutura. Campo Formoso tem recebido os investimentos que precisa, e agora, através dessa parceria com o governo federal, vamos desenvolver ainda mais o turismo nessa cidade”, afirmou Sabino.

O prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, agradeceu a visita do ministro e disse apostar em melhorias com a parceria junto ao governo federal.

A programação em Campo Formoso também incluiu uma live de lançamento do Festival das Esmeraldas de 2023. Realizado no mês de setembro, o evento ressalta a potencialidade turística da cidade para o ecoturismo e a exploração de pedras preciosas.

O ministro Celso Sabino anunciou que o festejo constará do Calendário Nacional de Eventos do MTur, ferramenta colaborativa que reúne informações de estados e municípios sobre realizações pelo país.

Sabino ressaltou que a iniciativa vai elevar a visibilidade do Festival e abrirá espaço, ainda, para a captação de patrocínio.

Por Paula Rosa e André Martins

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo