Turistas internacionais gastam aproximadamente R$ 15,3 bilhões no primeiro semestre

Com o crescente no número de turistas internacionais no Brasil, o primeiro semestre de 2023 apresenta mais números surpreendentes. Dados do Banco Central do Brasil (Bacen), registraram a movimentação financeira de cerca de US$ 3,23 bilhões, o equivalente a aproximadamente R$ 15,3 bilhões. O valor é 7,2% maior do que o contabilizado no mesmo período de 2019, ano anterior à pandemia.

Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, “Este aumento no turismo internacional traz inúmeros benefícios econômicos para o país, incluindo a geração de empregos e o fortalecimento do setor. Os meios de hospedagem, atrativos turísticos e outros negócios são diretamente impactados positivamente”, afirma o ministro.

No mês de junho, os estrangeiros injetaram aproximadamente R$ 2,4 bilhões com consumo no país, o que representa a segunda melhor arrecadação em 28 anos, pendendo apenas para 2014, no período de realização da Copa do Mundo no país.

A entrada dos estrangeiros no país no primeiro semestre equivale a 92% do total registrado ao longo de todo o ano de 2022. Os dados fornecidos pelo Ministério do Turismo em parceria com a Embratur e a Polícia Federal mostram a crescente de interesse dos turistas estrangeiros pelos atrativos turísticos do Brasil.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo