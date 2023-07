Descubra diferentes tipos de hospedagens pelo país

Vai viajar e não sabe para onde ir? No Brasil, existem inúmeras opções para uma estadia inesquecível e a Agência de Notícias do Turismo separou algumas opções diferentes e temáticas que não podem faltar no seu roteiro. Os meios de hospedagem variam de hotéis, resorts, pousadas, glampings, opções luxuosas, casas de temporada e muito mais.

É só escolher o destino e explorar a diversidade de meios de hospedagem que o Brasil oferece. Veja alguns abaixo:

RESORTS- Uma ótima opção para quem busca conforto com aquele toque de sofisticação, se trata dos Resorts, que geralmente estão localizadas em destinos paradisíacos como as praias do Nordeste, na floresta Amazônica, nas serras do Sul. Esses estabelecimentos com cinco estrelas oferecem acomodações de alto padrão, restaurantes premiados, spas, piscinas e opções de lazer para toda a família.

Além disso, alguns resorts possuem até acesso exclusivo para as praias. É isso mesmo, os turistas podem aproveitar da tranquilidade da praia em um ambiente exclusivo dos hotéis.

HOTÉIS BOUTIQUE- Já ouviu falar sobre os hotéis boutique? Bem, esse tipo de hospedagem tem ganhado popularidade no país e é voltado para aqueles turistas que buscam uma experiência mais intimista e personalizada. Esses hotéis possuem um número reduzido de quartos, o que garante um atendimento individualizado. A oferta é de uma decoração nada tradicional e super charmosa. Estão geralmente em cidades históricas, como regiões montanhosas, proporcionando uma vivência aconchegante e especial.

POUSADAS- Viajar é sinônimo de felicidade, mas com gostinho de casa é ainda melhor. As pousadas são opções perfeitas para quem quer se sentir em casa, mas em outra cidade. Esses estabelecimentos, em sua maioria, são geridos por famílias locais e oferecem um toque de personalidade, podendo ser encontradas em áreas rurais, cidades históricas e locais de natureza exuberante, permitindo que os viajantes vivam experiências autênticas e imersivas.

Uma experiência de hospedagem nas pousadas, pode ser vivida dentro de roteiros que fazem parte do Projeto Experiências do Brasil Original, criado pelo Ministério do Turismo (MTur) em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF). Com foco no desenvolvimento do turismo de base comunitária, a ação oferece ao turista a oportunidade de conhecer comunidades indígenas e quilombolas em uma experiência imersiva e memorável.

Com o projeto, o turista pode se hospedar em aldeias e comunidades locais e ainda aproveitar a culinária única da região, conhecendo sobre a origem dos povos brasileiros. Clique AQUI para saber mais.

COMPARTILHADOS– Estilo de hospedagem ideal para jovens, os hostels tem se tornado cada vez mais popular no Brasil. Esses locais garantem um ambiente descontraído e ainda a oportunidade de se conectar com pessoas do mundo inteiro. Geralmente, oferecem quartos compartilhados ou privativos, com espaços comuns para socialização, entre salas de jogos, de conversa, bares e restaurantes e outros. São encontrados principalmente em cidades turísticas e capitais, oferecendo uma maneira econômica de explorar o país.

GLAMPING– Junção de glamour e camping, uma forma de hospedagem que combina o luxo com a proximidade com a natureza, os glampings são a opção certa para quem busca por um acampamento com todas as opções de um hotel. Essa proposta de hospedagem, oferece acomodações cuidadosamente projetadas para proporcionar conforto, elegância e contato íntimo com a natureza.

Os viajantes podem encontrar tendas espaçosas e bem equipadas, cabanas charmosas, yurts (tendas) elegantes ou até mesmo trailers e motorhomes luxuosos. Alguns espaços oferecem ainda banheiros com hidromassagem, decks privativos e serviço de quarto, tornando a estadia ainda mais memorável.

SUSTENTABILIDADE- Comprometidos em minimizar o impacto ambiental, os hotéis eco-friendly são projetados e operados de forma ecologicamente responsável. Eles adotam medidas para reduzir o consumo de energia, água e materiais, além de implementar práticas sustentáveis na gestão de resíduos.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo