MTur prorroga prazo para conclusão dos cursos de Atendimento ao Turista e Gestor de Turismo

Os alunos inscritos nos cursos de Atendimento ao Turista e Gestor de Turismo terão até o dia 31 de dezembro para finalizar a qualificação. Os cursos ofertados pelo Ministério do Turismo (MTur) em parceria com as plataformas “Brasil Braços Abertos” (BBA) e de Engajamento e Aprendizagem (PEA) teve como público-alvo preferencialmente gestores públicos e privados do turismo, além de outros cidadãos e profissionais que obtiveram interesse em desempenhar atividades relacionadas ao desenvolvimento do setor.

Os cursos são totalmente gratuitos e realizados 100% online para a qualificação dos serviços de atendimento com foco no turista. Para assistir as aulas é necessário que os inscritos possuam equipamentos que estejam conectados à internet, como computadores, tablets e/ou smartphones.

A qualificação em Atendimento ao Turista é voltada para o público com mais de 15 anos e é dívida em quatro módulos, sendo eles: Introdução, Atendimento, Comunicação e Temas Transversais, com carga de 80 horas/aula. Para facilitar a compreensão do aluno, os temas são discutidos com uma linguagem simples que engloba conteúdos como noções de inglês, ética e marketing, transmitidos por meio de vídeos e jogos.

Voltado para outra temática, a qualificação em Gestor de Turismo possui o total de 50h divididas em 35 unidades que abordam temas como planejamento; elaboração de projetos; legislação sobre turismo e contratações; e programas e ações do MTur. Esse curso também pode ser facilmente acessado em qualquer dispositivo com acesso à internet.

Dúvidas sobre o curso podem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected]

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo