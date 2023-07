MTur destina mais de 700 mil reais para construção da Orla do Rio de Contas, em Itacaré (BA)

Itacaré (BA) apresenta aos visitantes belas praias e turismo sustentável. Com o objetivo de promover o setor na região, o Ministério do Turismo (MTur) concede R$ 781.410,00 ao município para investir na reforma e construção de infraestrutura da Orla do Rio de Contas. O objetivo é trazer melhoria na mobilidade urbana, facilitando o fluxo de pessoas e veículos. Além disso, a construção trará mais um atrativo turístico com uma estrutura adequada para visitantes e moradores.

O município promove, ao longo do ano, diversos eventos e festividades ligadas a datas comemorativas e tradicionais. A Orla da Beira Rio é o ponto onde o Distrito de Taboquinhas mais se conecta com o Rio de Contas, um dos seus maiores atrativos, e, ao ser urbanizada, permitirá a utilização do local com conforto e segurança pelos milhares de turistas que visitam a cidade anualmente.

ITACARÉ– O município de Itacaré é conhecido pelas casas coloridas e construções da época colonial, com sua origem em 1732. Aos turistas, a cidade oferece praias e uma natureza exuberante e preservada, comidas típicas e, ainda, atividades como surfe, circuitos de arvorismo no meio da mata atlântica, rafting nas corredeiras de Taboquinhas e muito mais. Durante o dia a cidade é aquecida pelo sol e ao anoitecer recebe a agitação dos bares da Passarela, Pituba e Orla que apresentam shows de raggae, forró, samba e outros.

Na região acontecem eventos turísticos como o Festival Gastronômico, Cavalgada, Mundial de Surfe, Carnaval e Réveillon, um dos mais visitados do Brasil e por estrangeiros.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo