Turismo criou mais de 105 mil empregos no país, durante o 1º semestre deste ano

Durante o primeiro semestre deste ano, o Turismo brasileiro já criou mais de 105 mil novos postos de trabalho. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (27.07) pelo Ministério do Turismo com base nas informações do Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Somente em junho, o setor foi responsável pela geração de mais de 21,4 mil empregos no Brasil.

Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, o setor tem potencial para ampliar ainda mais esse número e que, à frente da Pasta, trabalhará para que este potencial se torne realidade. “Temos a capacidade e podemos aumentar a participação do Turismo na economia do nosso país. Vamos explorar novas oportunidades, desenvolver iniciativas inovadoras e fortalecer parcerias, para impulsionar o turismo a patamares ainda mais elevados. Juntos, construiremos um cenário turístico próspero para o Brasil”, disse.

Entre os segmentos que mais geraram empregos no período, aparecem o de alojamento e alimentação, com mais de 13 mil vagas criadas, e o de transporte rodoviário de passageiros, com mais de 2 mil novos postos. O grupamento de serviços, no qual o setor de Turismo está incluído, admitiu 76.420 novos profissionais.

NOVO CAGED– Instituído em janeiro de 2020, o Novo Caged gera estatísticas do emprego formal por meio de informações captadas dos sistemas eSocial, Caged e Empregador Web. A metodologia adotada visa assegurar a qualidade e a integridade das estatísticas do emprego formal durante a transição dessas fontes de captação de dados.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo