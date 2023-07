Presidente Lula marca para próxima semana posse do ministro do Turismo, Celso Sabino

A cerimônia de posse do ministro do Turismo, Celso Sabino, será na próxima quinta-feira (03.08) no Palácio do Planalto. A data foi confirmada pelo presidente Lula durante encontro onde o ministro apresentou uma série de ações e projetos que desenvolverá, à frente da Pasta, para impulsionar o turismo no país.

Entre as ações apresentadas ao presidente, Celso Sabino destacou ideias para potencializar a atividade turística no Brasil, com objetivo de aumentar a participação do setor na economia do país, principalmente, na geração de emprego e renda. Um dos focos principais do Ministério será o incremento da infraestrutura turística, com facilitação de crédito para empreendedores do setor via Fundo Geral de Turismo.

Além disso, o MTur desenvolverá parcerias para ampliar a qualificação profissional, com a oferta de novos cursos em parcerias junto ao Sistema S, Universidades e Instituições de Ensino e para promover destinos nacionais, com prioridade para projetos que envolvam o Ecoturismo Sustentável; Turismo Cultural, Histórico, Religioso e Cívico; Turismo de Base Comunitária e Rural; Afroturismo e Etnoturismo, além do Gastronômico; de Lazer e Náutico.

“Vamos melhorar e organizar a estrutura dos destinos, ampliar a oferta de cursos para qualificar o setor, investir em novas opções turísticas e dar mais visibilidade as belezas nacionais já consolidadas. Trabalhando o turismo de forma transversal, conseguiremos duplicar a contribuição do setor para a economia brasileira”, ressaltou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Outra atuação da nova gestão do Ministério do Turismo será para melhorar a imagem internacional e nacional do Brasil, incentivando o turismo doméstico e a promoção do país no exterior, por meio da Embratur. A Pasta vai realizar campanhas de promoção turística e PressTrip com influenceres brasileiros e estrangeiros. “Vamos gerar na sociedade o reconhecimento do Turismo e do turista como potente gerador de renda, empregos e riqueza. Ganha o Turismo e ganha todo o país”, ressaltou Sabino.

Também haverá uma ação para melhorar e ampliar a produção de dados sobre o turismo brasileiro, que está bastante defasada nos últimos anos. O Ministério do Turismo buscará parcerias com a Organização Mundial do Turismo, universidades, institutos de ensino, de pesquisa e órgãos governamentais para desenvolver novos dados que atendam à demanda de informações gerenciais.

Celso Sabino ainda assegurou que o Ministério do Turismo terá um amplo diálogo com o trade turístico, principalmente com a reativação do Conselho Nacional de Turismo, um órgão colegiado que conta representantes de diversos segmentos relacionados à atividade turística. “Teremos reuniões trimestrais e a primeira já acontecerá dia 19 de agosto. Juntos, vamos reconstruir o turismo brasileiro”, finalizou.

Por Paula Rosa

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo