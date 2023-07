República de Palau lança Palau Stablecoin lastreada em dólares dos EUA na próxima fase de cooperação com a Ripple no XRP Ledger

A República de Palau e a Ripple lançaram um piloto limitado de moedas estáveis. Palau e a Ripple, líder em soluções corporativas de blockchain e criptografia, começaram a cooperar na exploração de possíveis casos de uso em 2021. A Palau Stablecoin (PSC), lastreada em dólares americanos, será emitida no XRP Ledger (XRPL), uma blockchain neutra em carbono que tem sido utilizada para realizar milhões de transações ao longo de 10 anos, permitindo privacidade e segurança para liquidação e liquidez de ativos tokenizados. O programa piloto será desenvolvido em fases, com a primeira fase envolvendo a participação de cerca de 200 funcionários do governo e comerciantes locais em Palau.

Como parte deste controle piloto de moedas estáveis, Palau também irá alavancar a Ripple CBDC Platform, uma solução de ponta a ponta para os bancos centrais emitirem sua própria moeda digital de banco central, bem como os recursos técnicos para tornar a PSC uma representação digital da moeda oficial de Palau, o dólar dos EUA. A plataforma aperfeiçoada agora irá permitir que Palau gerencie e personalize de modo holístico todo o ciclo de vida da moeda estável, incluindo distribuição e transações. Uma moeda estável é uma unidade digital produzida em uma blockchain que mantém um valor fixo.

Neste caso, cada PSC seria avaliado em um dólar dos EUA garantido por uma reserva de 1:1 em moeda fiduciária e emitida no XRPL. O modelo operacional segue outras moedas estáveis privadas lastreadas em reservas, como USDC ou USDT, com uma diferença notável para a PSC com o envolvimento do Ministério das Finanças (MOF) da República de Palau. O MOF irá supervisionar o sistema e acionar a emissão e resgate de unidades de moeda estável, garantindo sempre a reserva de 1:1.

"Ao digitalizar nossa moeda, esperamos mobilizar nossa economia e processos governamentais para melhorar as transações financeiras e capacitar nossos cidadãos. Como um país menor, Palau tem a vantagem de ser inovador e ágil ao lançar nossa moeda estável", disse o Presidente da República de Palau, Surangel S. Whipps, Jr. "Confiamos na experiência de longa data da Ripple em CBDCs e tecnologia de blockchain, bem como no XRP Ledger neutro em carbono para ajudar a criar nossa moeda digital nacional que irá oferecer a nossos cidadãos maior sucesso financeiro", acrescentou o presidente.

"A Ripple tem a honra de trabalhar com a República de Palau na implementação de sua moeda estável para ajudar Palau a acelerar o crescimento de seus negócios, ao oferecer uma fonte única para produzir e gerenciar a moeda digital", disse James Wallis, Vice-Presidente de Envolvimentos de Bancos Centrais para Ripple. "Palau é uma nação insular do Pacífico que compreende mais de 200 ilhas vulcânicas e de coral, repletas de vida selvagem e vegetação únicas. O lançamento da Palau Stablecoin irá ajudar a ilha a reduzir sua pegada de carbono e sua vulnerabilidade aos impactos de mudanças climáticas."

Durante a Fase Um do programa piloto, os funcionários do governo de Palau que se voluntariaram ao programa irão receber uma cota de PSC a ser utilizada para o piloto.

A Palau Stablecoin (PSC) trará muitas vantagens para seus cidadãos, comerciantes e governo. Estes benefícios incluem maior inclusão financeira e taxas de transação gerais reduzidas para os cidadãos. A PSC também irá ajudar a reduzir seus custos cambiais, acelerando consideravelmente a velocidade das transações.

Para inspirar confiança aos cidadãos de Palau de que a PSC é uma ferramenta monetária segura e eficaz que pode apoiar a atividade comercial em Palau, os critérios de sucesso da Fase Um do controle piloto devem obter o seguinte:

O Ministério das Finanças de Palau (MOF) é capaz de cunhar, distribuir e processar resgates de entrada de modo seguro e confiável, bem como destruir a PSC com controle total sobre a circulação total em tempo real 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Os funcionários do governo de Palau podem fazer compras de bens e serviços em varejistas selecionados com uso da transferência da PSC no ponto de venda como meio de pagamento.

Os varejistas de Palau podem receber e verificar com segurança os pagamentos feitos por indivíduos usando a PSC, além de converter a PSC recebida em fundos em sua conta bancária local.

Após o sucesso da Fase Um do programa piloto, fases adicionais da moeda estável de Palau serão lançadas no fim do ano. Para saber mais sobre o Projeto Palau Stablecoin, consulte as perguntas frequentes publicadas online: https://www.palaugov.pw/wp-content/uploads/PALAU-STABLECOIN-FAQs-2.17.23.pdf.

Sobre o Ministério das Finanças da República de Palau

A visão do Ministério das Finanças da República de Palau é ser amplamente reconhecido por serviços sólidos de gestão financeira que incentivam a responsabilidade, a produtividade contínua dos serviços governamentais e o crescimento econômico. A missão do Ministério é garantir a prestação de contas, a produtividade contínua de serviços do governo e o crescimento econômico, ao promover políticas e uma boa gestão de despesas, receitas, financiamento e recursos humanos. Em última análise, o Ministério das Finanças visa servir a República de Palau com integridade e caráter, com tolerância zero para fraude ou corrupção.

Sobre a Ripple

A Ripple é líder em soluções corporativas de blockchain e criptografia, ao transformar o modo como o mundo se move, gerencia e tokeniza valor. As soluções comerciais da Ripple são mais rápidas, mais transparentes e mais econômicas, resolvendo ineficiências que há muito definiram o status quo. E junto com parceiros e a comunidade de desenvolvedores mais ampla, identificamos casos de uso em que a tecnologia criptográfica irá inspirar novos modelos de negócios e proporcionar oportunidades a mais pessoas. Com cada solução, estamos obtendo uma economia mundial e um planeta mais sustentáveis, ao aumentar o acesso a sistemas financeiros inclusivos e escaláveis, ao mesmo tempo em que aproveitamos a tecnologia de blockchain neutra em carbono e um ativo digital ecológico, o XRP. É assim que cumprimos nossa missão de criar soluções criptográficas para um mundo sem fronteiras econômicas.

Sobre o XRP Ledger

O XRP Ledger (XRPL) é um blockchain de nível 1 com código aberto, público e descentralizado liderado por uma comunidade mundial de desenvolvedores. É rápido, com eficiência energética e confiável. Durante mais de dez anos, o blockchain vem sendo mais adequado para permitir liquidação e liquidez de ativos tokenizados em escala. Com facilidade de desenvolvimento, baixos custos de transação e uma comunidade experiente, proporciona aos desenvolvedores uma sólida base com código aberto para executar os projetos mais exigentes, sem afetar o conjunto de recursos enxutos e eficientes do XRPL. O XRPL permite uma ampla variedade de serviços e casos de uso, incluindo pagamentos, finanças descentralizadas e tokenização. Saiba mais em XRPL.org.

