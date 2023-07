Para relembrar: destinos que marcaram a lembrança e história dos avós

O que todos sentem quando falam dos avós? Um misto de amor e gratidão. Os avós, que guardam um abraço aconchegante e conselhos de sabedoria, possuem muitas histórias para compartilhar de aprendizado e aventura pelo Brasil. Alguns destinos possuem um lugar especial no coração das vovós e vovôs brasileiros, com lembranças que passam de geração em geração.

Em celebração ao Dia dos Avós (26/07), o Ministério do Turismo buscou histórias de avós que viajaram pelo Brasil e conheceram lugares que ficaram marcados em suas memórias, e que, foram conhecidos pelos seus netos atualmente.

MINAS GERAIS- Localizada no interior de Minas Gerais, apelidada carinhosamente de Mar de Espanha, é a cidade da infância de Ana Cristina Pacheco, de 64 anos. Ela conta que viajava todos os anos de trem, durante sua infância, para a cidade. Para Ana, o destino marcou sua infância pelas brincadeiras típicas da época, que um dia marcaria também a infância de seus netos. Foi o que aconteceu nesse ano, quando ela realizou uma viagem durante o carnaval com seus netos de 7 e 9 anos.

Em sua viagem, Ana conta que os levou para conhecer os principais pontos turísticos da cidade, o qual brincava quando criança, como os jardins da cidade, a Igreja Matriz Nossa Senhora das Mercês - construída entre os anos de 1834 e 1840, o endereço da antiga casa de sua avó – quando ia criança e muitos outros lugares.

Todos os anos, durante a época do carnaval, a cidade recebe o desfile de um bloco tradicional que é conduzido por um grande boi, operado por uma pessoa. Ela explica que, quando era criança, ao avistar o boi, sentia muito medo e pode ressignificar essa lembrança ao lado dos seus netos, que apesar de possuírem pouca idade, não tiveram medo do boi e se divertiram em família.

MATO GROSSO- Na terra de todas as graças, em Mato Grosso, Ronaldo Alves de 57 anos, levou seus netos de 4 e 3 anos para conhecer a cidade em que se formou e passou longos anos de sua vida. Na ocasião, ele explica que levou seus netos para conhecer o “rio da morte”, também conhecido como rio Manso - localizado na bacia Araguaia-Tocantins, onde reviveu grandes aventuras.

Ronaldo comenta que buscou resgatar as suas lembranças em Mato Grosso e explicar sobre as histórias que ouvia do rio, famoso por eternizar batalhas históricas entre os povos Xavantes e garimpeiros. A família também visitou uma aldeia indígena da região, onde puderam conhecer a cultura e degustar comidas típicas da região.

PARAÍBA– Com seus cinco netos, Edilene Pinheiro de 56 anos revive a sua viagem ao litoral de João Pessoa. Quando mais nova, realizou uma viagem pelo litoral sul e norte da capital paraibana com sua família que marcou sua memória e que fez a promessa de levar seus netos no futuro para vivenciar as mesmas aventuras.

Foi o que aconteceu no final do ano de 2021, quando Edilene viajou com seus cinco netos para as praias de Tambaú, Praia do Beça, Areia Vermelha, Praia do Amor, Picãozinho, Praia de Coqueirinho, onde puderam andar de barco pelo mar paraibano, brincar na areia, escalar pedras e criar muitas histórias para as gerações futuras.

Para ela, “foi uma sensação incrível viver uma nova viagem em João Pessoa, agora com meus netos e presenciar incríveis momentos na beira do mar”, afirma Edilene.

DICAS– Ao viajar com os netos, é importante ter alguns cuidados. Os avós alertam para ter sempre os documentos de identificação dos pequenos de fácil acesso. Mantenha o seu neto (a) por perto, principalmente se ele for muito novo (crianças de 3 a 12 anos), para que não se percam em locais públicos e muito movimentados.

Em viagens de carro, certifique-se que os sistemas de segurança, como cadeirinhas, assentos de elevação ou cintos de segurança estejam corretamente aplicados e estejam apropriados para a idade das crianças. Por fim, não esqueça de tirar aquela foto com sua família e marcar a #MTur nas redes.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo