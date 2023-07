Imobzi integra com ChatGPT e oferece IA para imobiliárias

A Imobzi, um dos maiores aplicativos para corretores e imobiliárias, anunciou que seus usuários já estão criando descrições e anúncios de imóveis utilizando a Inteligência Artificial ChatGPT. O recurso está disponível para todos os usuários, inclusive para quem utiliza a versão gratuita do aplicativo. Para experimentar, basta se inscrever diretamente no site imobzi.com ou baixar o app nas lojas do Google Play e Apple Store.

O uso da Inteligência Artificial avançou rapidamente em diversos setores e é importante que mercado imobiliário comece a explorar essa ferramenta para automatizar tarefas repetitivas.

Para Nilson, CEO da Imobzi, a Inteligência Artificial ainda está dando os primeiros passos, mas há inúmeros benefícios que ela já proporciona ao setor de imóveis, como a capacidade de converter mais visitantes aos sites de imobiliárias, por exemplo. A liquidez é também apontada como uma das maiores contribuições da IA, já que o cadastro de imóveis é feito de forma rápida. “Em testes internos conseguimos cadastrar um imóvel entre 3 a 5 minutos pelo Aplicativo iOS, Android ou Web. Isso aumenta as chances de vender antes do concorrente”, explica.

“Temos projetos futuros que mudarão completamente o modo como corretores e clientes compram ou alugam imóveis. A Imobzi possui diversos projetos voltados para o uso de IA e que irão melhorar desde a captação de imóveis, a experiência do cliente no site até a conversão de leads. Essas novidades são esperadas ainda em 2023”, completa ele.

Única plataforma que recebeu avaliações excelentes

Recentemente a empresa comemorou ter sido a única em todo o Brasil a ser classificada como “Excelente” na avaliação dos usuários, tanto na categoria de CRM como ERP, em pesquisa realizada pela agência CUPOLA e publicada no “Panorama de Softwares Imobiliários no Brasil” deste ano. Participaram da pesquisa aplicativos como Kenlo (ex-Ingaia), Arbo, Univen, Universal, Vista e outros.

“O NPS do software Imobzi, tanto na sua avaliação como CRM (NPS 88) quanto na sua avaliação como ERP (NPS 91), chamou a atenção por ser o único software classificado na ‘zona da excelência’, acima dos 70 pontos, um número discrepante em relação aos demais. Isso significa que a cada quatro clientes, pelo menos três ou mais são promotores do produto e um ou menos que isso são detratores", diz o relatório.

Essa é mais uma iniciativa da plataforma para digitalizar o mercado imobiliário e ajudar o corretor a automatizar cada vez mais processos. A Imobzi defende a inserção de Inteligência Artificial no dia a dia das empresas e anuncia que este é apenas o primeiro passo, ainda há muitos projetos por vir.