Advantech lança plataforma para produtos industriais

A Advantech (TWSE: 2395), empresa global que atua IoT industrial, anunciou na última semana o lançamento da IoTMart Internacional, plataforma de e-commerce destinada a atender a diversas categorias de clientes, inclusive de pequeno e médio porte. A empresa espera que a solução contribua com mais de 10% de sua receita total.

O comércio eletrônico internacional vem se tornando cada vez mais significativo no futuro dos mercados de comércio industrial. De acordo com a Research and Markets, o volume total de mercadorias brutas (GMV) do comércio eletrônico B2B (negócios entre empresas) global pode atingir US$ 21 trilhões (R$ 100,62 trilhões) até 2027, com uma taxa composta de crescimento anual de aproximadamente 7%. O Gartner prevê ainda que, até 2025, quase 80% das transações B2B em todo o mundo ocorrerão on-line.

Jonney Chang, vice-presidente da Advantech Global IoTMart/AOnline Sector, enfatiza que a companhia apresenta a Plataforma Internacional IoTMart para atender desde call centers a modelos comerciais triangulares e serviços digitais.

“O objetivo é fornecer os serviços adequados para atender às necessidades de diversos segmentos, obter um efeito de cauda longa e aumentar a receita”, diz Chang.

Ele explica ainda que, para os clientes existentes, a nova plataforma IoTMart Internacional elimina quantidades mínimas de compra, mantém a disponibilidade de estoque e realiza entrega rápida, além de oferecer serviços expressos internacionais (IoTMart Xpress).

“O recurso acelera a expansão de negócios no exterior e transferências de tecnologia, permitindo uma implementação de POC (prova de conceito) rápida e contínua”, afirma Chang. “Além disso, a solução elimina o incômodo e os custos associados à pressão de estoque, fluxo de caixa, logística e outras operações intermediárias”, completa.

A IoTMart Internacional aceita pedidos globais e fornece serviços de processamento, envio e entrega de encomendas. A plataforma oferece 500 produtos industriais de IoT da Advantech e utiliza previsão de IA (Inteligência Artificial) para fornecer recomendações personalizadas de produtos, a fim de aprimorar a experiência do cliente.

A plataforma também apresenta robôs de armazenamento inteligentes para automatizar as operações de armazenamento, a fim de melhorar a eficiência de separação e estoque, e acelerar o processamento de pedidos, permitindo o envio no mesmo dia para 192 países. O atendimento ao cliente é oferecido 24 horas por dia, 7 dias por semana.

De acordo com o anúncio da empresa, o foco inicial da ferramenta está em soluções de estações de carregamento de veículos elétricos impulsionadas pelos princípios ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa).

A iniciativa também visa atender aos clientes parceiros de mercados emergentes globais existentes: “Progressivamente, a plataforma deve personalizar aspectos regionais, como moeda, idioma e listagens de produtos em países e regiões, como Japão, Coreia do Sul, Taiwan, China, EUA, Europa e Brasil”, diz a nota.

Além disso, a Advantech pretende recrutar parceiros em mercados emergentes e lançar o programa IoTMart Franchise para acelerar sua presença em vitrines de comércio digital estabelecidas, economizando tempo e custos associados às configurações de infraestrutura. Após o lançamento do IoTMart, a plataforma vai recrutar membros para contribuir com US$ 300 milhões (R$ 1,437 milhões) em receita até 2025.

Rosane Roverelli, Manager Director da Advantech Brasil, explica que a plataforma oferece uma experiência de compra simplificada, com uma interface intuitiva e funcionalidades avançadas. Os usuários podem pesquisar produtos por categoria, marca, especificações técnicas, facilitando a localização do item ideal para suas necessidades específicas. Trata-se de um eCommerce inovador dedicado à oferta de produtos robustos e industriais de alta qualidade e performance.

Para mais informações, basta acessar: https://www.advantech.com/pt-br e https://iotmart.advantech.com/s/