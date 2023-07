Faltam 20 dias para o fim das inscrições no Prêmio Nacional do Turismo

Faltam apenas 20 dias para o fim das inscrições da 3ª edição do Prêmio Nacional do Turismo. A iniciativa, retomada neste ano, conta com 19 categorias e celebra as principais contribuições e inovações no segmento turístico de todo o Brasil. Podem participar pessoas físicas e jurídicas, entidades governamentais, instituições integrantes do Sistema S, da sociedade civil organizada e empreendimentos turísticos que desenvolveram alguma propostas que impulsionou a atividade turística como uma força econômica geradora de emprego e renda ao país.

Neste ano, o Prêmio está dividido em dois grupos: “Iniciativas de Destaque” e “Profissionais de Destaque no Turismo”. O primeiro é composto pelas Iniciativas de Destaque (para pessoas jurídicas) que reúne 10 categorias: Governança e Gestão do Turismo; Gestão de Dados e Inteligência em Turismo; Turismo Sustentável e Ações de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas; Economia Criativa e Produção Associada no Turismo; Valorização do Patrimônio Cultural no Turismo; Valorização do Patrimônio Natural no Turismo; Formação e Inserção Produtiva de Pessoas no Turismo; Promoção e Marketing no Turismo; Turismo de Base Comunitária e Turismo Social; e Melhoria do Ambiente de Negócios e Atração de Investimentos Privados para o Turismo.

Já o segundo grupo, é composto pelos Profissionais de Destaque, onde serão premiadas 9 categorias: Academia; Governo – Parlamentares; Governo – Dirigentes; Governo – Técnicos; Iniciativa Privada - Empreendedores de Médio e Grande Porte; Iniciativa Privada – Micro, Pequenos Empreendedores e MEI; Organizações Não Governamentais; Imprensa e Mídias Sociais; Mulheres empreendedoras no turismo; e Lideranças sociais ou comunitárias de destaque no Turismo.

Os dois grupos reconhecerão e valorizarão projetos, propostas e personalidades que se destacaram ao longo do ano, impulsionando o crescimento e a diversificação do turismo no país. Serão desde empresas engajadas na sustentabilidade até ações governamentais inovadoras. Todas as categorias estão abertas para inscrição, oferecendo a oportunidade de reconhecimento e visibilidade às boas práticas desenvolvidas no setor.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo