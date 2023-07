MTur comparece a 2ª edição da Jornada do Turismo Fluminense em São João do Meriti (RJ)

O Ministério do Turismo participou, nesta terça-feira (25/07), da 2ª edição da Jornada do Turismo Fluminense - na Serra Verde Imperial em São João do Meriti (RJ). No evento, estiveram presentes autoridades, agentes de desenvolvimento do turismo regional e representantes do trade local. O evento é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a TurisRio e tem como objetivo elaborar um plano de ações continuada para o desenvolvimento do turismo fluminense, nos próximos anos.

Representando o MTur, a coordenadora geral de Definição de Áreas Estratégicas para o Desenvolvimento do Turismo, Ana Carla Moura, participou do evento explicando sobre a importância das governanças que atuam em âmbito municipal, regional e estadual – como a valorização da Instância de Governança Regional (IGR) da Baixada Fluminense, partes do Sistema Nacional de Turismo e da Política Nacional.

Além disso, durante a palestra, a coordenadora falou sobre a necessidade de ter processos de desenvolvimento regional e da importância da gestão, estruturação, identificação dos destinos, e da importância de o município estar no Mapa do Turismo, sobre a elaboração de projetos, a captação de recursos e o fortalecimento da gestão descentralizada do turismo.

Dando continuidade ao programa, a Secretaria apresentou o Plano Estratégico Turismo RJ+10 anos, a Lei Estadual de Turismo e a metodologia que foi elaborada pelos grupos de trabalho (GTs).

SEBRAE– Durante está segunda-feira (24/07), o Ministério do Turismo marcou presença no evento promovido pelo Sebrae, na cidade de São Caetano de Odivelas, no Pará. Participando de forma virtual, a coordenadora, Ana Carla Moura parabenizou o município pelos avanços significativos alcançados através do Projeto Rede de Agentes de Roteiros Turísticos do Sebrae.

A presença do Ministério do Turismo no evento demonstra o reconhecimento e o apoio ao trabalho desenvolvido por São Caetano de Odivelas em prol do setor turístico. Com o Projeto Rede de Agentes de Roteiros Turísticos do Sebrae, o município tem se dedicado no fortalecimento das governanças municipais de turismo, ressaltando a importância de ter um espaço democrático para se debater de forma coletiva o desenvolvimento do setor e, ainda, desenvolvendo estratégias de planejamento para turismo local, fortalecendo a economia e valorizando a cultura.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo