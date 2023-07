MTur repassa R$ 23,6 milhões do Fungetur para apoiar empresas turísticas do Nordeste, Centro-Oeste e Sul do país

Novos recursos do Fungetur vão apoiar empresas do Nordeste, Centro-Oeste e Sul do país. Crédito: Jade Queiroz/MTur

Mais uma instituição financeira credenciada pelo Ministério do Turismo a operar financiamentos por meio do Fundo Geral de Turismo (Fungetur) recebeu reforço de caixa para conceder crédito a empresas turísticas. Desta vez, o órgão do governo federal repassou R$ 23,6 milhões à Central Cresol Brasil, que poderá apoiar o segmento nos estados da Bahia, Ceará, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Os recursos proporcionam iniciativas a exemplo de financiar a realização de obras, obter capital de giro e adquirir máquinas e equipamentos. Desde 05 de julho deste ano, uma portaria do MTur facilitou o acesso a financiamentos do Fungetur, como a ampliação, para até R$ 15 milhões, do valor de operações destinadas à compra de bens de capital e a capital de giro, e do prazo de carência à aquisição de bens de capital, que passou de 12 para 30 meses.

Uma das metas do ministro do Turismo, Celso Sabino, é estimular que empreendimentos de todo o país possam acessar recursos do Fungetur, operado atualmente por um total de 24 instituições financeiras credenciadas.

O ministro ressalta que a disponibilidade de crédito permite uma melhor estruturação do setor, além de contribuir com a geração de emprego e renda. “O desenvolvimento sustentável do turismo, com a consequente abertura de postos de trabalho, passa pelo apoio do poder público. O nosso objetivo é que empresários de todo o país, especialmente micro e pequenos empreendedores, tenham melhores opções de promover avanços nas suas atividades e favorecer a expansão do mercado nacional”, explica.

Ainda no início de julho, o MTur liberou outros R$ 56,4 milhões para a concessão de crédito do Fundo por meio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), da Agência de Fomento de Goiás e do Badesul, do Rio Grande do Sul. Já no último dia 18, a Pasta repassou R$ 4,9 milhões, com a mesma finalidade, ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB), recursos estes destinados a empresas turísticas da região.

De janeiro a junho deste ano, o Ministério do Turismo registra a contratação de cerca de R$ 200,2 milhões em financiamentos do Fundo no país, com um total de 380 operações de crédito.

BENEFICIÁRIOS- Empreendimentos interessados em acessar recursos do Fundo, viabilizado a partir de verbas do MTur, devem estar inscritos no Cadastur, o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos. A lista de possíveis contemplados engloba segmentos como meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos, restaurantes, cafeterias, bares e similares.

Por André Martins

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo