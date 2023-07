Indígena de 22 anos está grávida de quadrigêmeos em Tenente Portela

Elisa Ribeiro Sales, uma jovem indígena de 22 anos e moradora da comunidade de Pedra Lisa, no interior de Tenente Portela, recebeu a surpreendente notícia de que está grávida de quadrigêmeos. Ela já é mãe de duas meninas, com 7 e 1 ano de idade, e descobriu a gestação incomum logo no primeiro mês.

Atualmente, Elisa está no terceiro mês de gravidez, e sua barriga já mostra os sinais da gestação múltipla que terá pela frente. Inicialmente, a notícia a assustou, mas agora ela se mostra tranquila e muito feliz com a chegada dos bebês.

Para garantir uma gravidez saudável, Elisa iniciou o pré-natal no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, mas devido à necessidade de alguns cuidados especiais, realizará alguns exames e acompanhamentos em Passo Fundo.

O marido de Elisa, Aládio, e ela trabalham em Caxias do Sul ou Vacaria, prestando serviços nas colheitas de maçã e uva. No entanto, com a gestação, ambos estão em casa para que Elisa possa se cuidar adequadamente e realizar todos os acompanhamentos médicos necessários.

A notícia da gravidez de quadrigêmeos deixou a família muito feliz, incluindo o padrasto de Aládio, Valdoir Sales, que se mostrou especialmente contente com a perspectiva de receber quatro netos ao mesmo tempo.

A família precisará de ajuda para acolher bem as quatro crianças, e aqueles interessados em ajudar podem entrar em contato pelo WhatsApp da Rádio Província através do número (55) 3551-1877. A solidariedade e apoio da comunidade serão fundamentais para apoiar Elisa e sua família nesse momento especial.

