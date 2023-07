Duas sorveterias brasileiras estão entre as melhores do mundo

Os sabores gelados do Brasil estão se espalhando pelo mundo e congelando o coração dos turistas, no bom sentido. O novo ranking da TasteAtlas revela, “Os 100 Sorvetes Mais Icônicos do Mundo” (The 100 Most Iconic Ice Creams of the World), em que duas lojas brasileiras ganharam destaque.

Com um sabor inconfundível, a Sorveteria Cairu é o orgulho regional do Pará e compartilha um sorvete icônico de açaí unido aos frutos nativos. Em 39ª posição, o prêmio destaca “Um de seus sabores de sorvete mais icônicos é o açaí, que é muito apreciado por seu sabor rico e distinto que equilibra perfeitamente doçura e acidez”, ressaltou o ranking.

Tradicionalmente criada desde 1964, a sorveteria paraense já conquistou outras premiações internacionais, como a 32ª posição no Festival Mundial do Gelato, o ranking das melhores gelaterias do mundo, sendo reconhecida com o título de sorveteiro “de ouro” do país.

Outra que despontou no ranking foi a sorveteria Da Ribeira em Salvador (BA). Na 74ª posição, a gelateria presenteia os turistas desde 1931, com o icônico sabor de sorvete de tapioca. De acordo com o prêmio o local conta “com uma variedade de sabores de sorvete que incluem não apenas os comuns, mas também frutas brasileiras exóticas. Seu sabor mais icônico é a tapioca - feita com farinha de tapioca autêntica e misturada com gelato cremoso, resultando em uma deliciosa combinação de sabores e texturas”.

A sorveteria chama atenção de quem passar por perto, tornando-se uma parada popular para moradores e turistas.

TURISMO GASTRONÔMICO– Não é de hoje que a culinária brasileira impulsiona o turismo, promovendo a geração de emprego e renda de forma direta e indireta. Com ingredientes tradicionalmente indígena como o açaí e a tapioca, os turistas conhecem um pouco dos pratos típicos regionais e desfrutam de uma gastronomia com sabores únicos.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo