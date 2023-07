Segunda visita técnica do projeto Experiências do Brasil Original acontece em Roraima

Com o objetivo de promover o diagnóstico e levantar as potencialidades turísticas nas comunidades selecionadas para participar do projeto Experiências do Brasil Original (EBO), o Ministério do Turismo (MTur) e Universidade Federal Fluminense (UFF), realizam nesta semana, visita técnica na comunidade Indígena Raposa I, em Normandia (RR). Com o diagnóstico, pretende perceber, a partir do funcionamento da atividade turística, o potencial da oferta, oportunidades, ameaças e demais características dos produtos turísticos ofertados.

A comunidade Indígena Raposa I, localizada a cerca de 2h40 de Boa Vista (RR), proporciona uma experiência imersiva pela culinária típica, com alimentos regionais como: mandioca, galinha, damorida (caldo de peixe apimentado) e sucos de frutas típicas da região, e uma viagem pela tradição da comunidade.

Outros roteiros, como a comunidade Indígena Borari, situada no município de Alter do Chão, em Santarém (PA), estão recebendo os técnicos do MTur e da UFF nesta semana. A comunidade habita as margens dos rios Tapajós e Maró-Arapiuns no oeste do estado do Pará. Os roteiros e territórios selecionados para integrar o projeto foram consultados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), o Ministério da Igualdade Racial (MIR), Ministério dos Povos Indígenas (MPI), a FUNAI e a Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ).

PARÁ– Durante a semana passada, entre os dias 17/07 e 21/07, o Ministério realizou a primeira visita técnica na Terra Quilombola África, no município de Moju no Pará. Situada a 120 quilômetros de Belém (PA), a comunidade é composta por agricultores, seringueiros, pescadores, extravistas, responsáveis pela promoção da atividade de turismo de base comunitária em seus territórios.

O PROJETO– Experiências do Brasil Original (EBO) tem o objetivo de ampliar e diversificar a oferta turística brasileira por meio do desenvolvimento de experiências turísticas memoráveis focadas nos povos indígenas e comunidades quilombolas. Saiba mais sobre o Projeto AQUI .