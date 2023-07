MTur convida para palestra sobre estratégias inovadoras no turismo

Participe de palestra sobre estratégias inovadoras no turismo. Crédito: Confederação Nacional de Municípios (CNM)

O Ministério do Turismo participa nesta terça-feira (24/07), das 9h às 11h30, de seminário técnico com a temática: “Estratégias Inovadoras para Promoção do Turismo nos Mercados Nacional e Internacional”. O evento é uma iniciativa da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e é gratuito para seus filiados.

As vagas são limitadas, e os interessados podem se inscrever clicando AQUI . Após preencher o formulário, um link será enviado por e-mail com o acesso à plataforma Zoom. Durante o evento, os inscritos poderão enviar perguntas. Um certificado de participação será emitido àqueles que registrarem presença em 60% da palestra pela plataforma. Os certificados deverão ser retirados no portal da CNM.

O objetivo do seminário é promover a discussão sobre estratégias inovadoras de inteligência, transformação digital e economia criativa como forma de transformar destinos e aumentar a sua competitividade turística e a promoção do Brasil no exterior.

Representando o MTur, a coordenadora-geral de Planejamento, Inteligência e Inovação no Turismo substituta, Bárbara Blaudt e a Analista de Inovação e Transformação de Destinos, Ângela Baltazar, participarão como palestrantes abordando a temática: “Transformação de destinos: modelo de destinos turísticos inteligentes - Brasil e Programas de inovação, inteligência e transformação digital”.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a CNM pelo e-mail: [email protected] e ou no telefone: (61) 2101-6045.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo