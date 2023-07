Estado do Rio Grande do Sul passa a integrar comissão do Ministério do Meio Ambiente

O governo do Estado passou a compor a Comissão Tripartite Nacional do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). A lista com as instituições representantes foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (21/7).

As comissões tripartites representam um espaço de diálogo entre os órgãos e entidades ambientais com o objetivo de fortalecer o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama).

Compõem o grupo os representantes da União, indicados pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; dos Estados, indicados pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema); e dos municípios, indicados pela Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (Anama).

O Rio Grande do Sul foi um dos Estados indicados pela Abema, sendo a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, uma das titulares da comissão.

“Recebi essa indicação com muito orgulho e entusiasmo, já que essas comissões servem para promover uma gestão ambiental mais eficiente e com a participação de todos os Estados”, disse a secretária. “O Rio Grande do Sul está integrado nas discussões nacionais sobre meio ambiente e mudanças climáticas, buscando conhecimento, mas também se apresentando para o Brasil e para o mundo. Será a oportunidade de levar a nossa realidade para pleitos ainda maiores.”

Clique aqui para conferir a publicação no Diário Oficial da União.

Representação na Abema

Outra ação coloca o Rio Grande do Sul mais presente no cenário nacional. Na última quarta-feira (19/7), Marjorie Kauffmann assumiu a secretaria-geral da Abema. A votação recebeu a aprovação da maioria dos associados. A secretária ficará à frente do cargo durante o biênio 2023-2025.

A Abema é uma associação civil de direito privado que representa os órgãos estaduais de meio ambiente, e está presente nos 26 Estados e no Distrito Federal. Reúne 26 secretarias e 22 autarquias e fundações, que são responsáveis pela implementação da política ambiental.