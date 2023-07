Cidade paraibana conta com R$ 720 mil do MTur para construir praça de eventos. Crédito: Prefeitura de São José dos Ramos

A cidade de São José dos Ramos, situada a cerca de 70 quilômetros da capital paraibana João Pessoa, contará em breve com uma nova estrutura para sediar festejos e valorizar a cultura regional. Um investimento de R$ 720 mil do Ministério do Turismo vai proporcionar ao município a construção de uma praça de eventos, destinada a realizações culturais.

A localidade é palco, por exemplo, do Festival do Aboio, envolvendo atrações como competição de montaria, corrida de jegue, desfile, cavalgada, missa e muito forró. A zona rural da cidade também abriga a Festa do Padroeiro São José, com a celebração de missas, quermesses e parque de diversões, que atrai grande público.

A partir do investimento do MTur, o município espera valorizar seus atrativos, conquistar mais visitantes e reforçar o sentimento de identificação entre a população e a cultura e a história local, com reflexos positivos sobre a criação de postos de trabalho. A ideia é transformar a praça de eventos no principal espaço de livre uso urbano, voltado a variados eventos.

*HISTÓRIA* - São José dos Ramos é fruto da criação, em 1979, do então distrito de “São José do Pilar”, ainda anexado, na época, à cidade vizinha de Pilar. Em 1994, foi elevada à categoria de município, chamando-se “José do Pilar”, desmembrado das cidades de Caldas Brandão, Pilar e Gurinhém. Finalmente, em 1994, teve o seu nome alterado para o atual São José dos Ramos.

Por André Martins

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo